«Stjernekamp» mistet 200.000 seere

Sangkonkurransen på NRK måtte vinke farvel til en stor mengde seere etter første runde.

Premieren på «Stjernekamp» forrige lørdag fristet 760.000 seere , noe som ga en markedsandel på 64 prosent. Program nummer to lørdag hadde 562.000 seere – og en markedsandel på 48 prosent. Med andre ord en ganske solig nedtur.

– I fjor opplevde vi at «Stjernekamp» mistet seere da «Skal vi danse» startet på TV 2 . Da gikk «Stjernekamp» ned med 180.000 seere og endte på 608.000 i snitt for andre episode. Likevel kan vi ikke si noe om sammenhengen i år før seertallene fra TV 2 foreligger, opplyser medieanalytiker Maren Eline Fossan i NRK til VG.

TV 2 må vente

Det er naturlig å sammenligne lesernes respons på «Stjernekamp» med TV 2s «Skal vi danse», som hadde sesongpremiere lørdag. De siste par årene har «Stjernekamp» tatt innersvingen på danserne . Normalt ville TV 2 presentert sine seertall også i formiddag, men det gjør de ikke.

– Vi har ikke mottatt logger fra Kantar for TV 2s kanaler for helgen, og vi vet ennå ikke om problemet ligger hos oss eller hos Kantar, som er de som måler seingen for alle TV-kanalene. Vi vil uansett ikke få våre tall tilgjengelige før i morgen, sier PR- og mediesjef Jan-Petter Dahl til VG.

Kickbokser Thea Næss (33) imponerte dommerne mest i premieren, så hun plasserte seg øverst på poenglisten. Tidligere håndballspiller og «Farmen kjendis»-deltager Frank Løke (38) måtte ta til takke med lavest score.

Ingen røk ut av «Skal vi danse» lørdag. Alle seerstemmene som kom inn, blir lagt til dommerpoengene og seerstemmene som kommer inn neste lørdag.

I første «Stjernekamp»-sending for litt over en uke siden, var det heller ingen som røk. Lørdag var det imidlertid over og ut for Dag Ingebrigtsen (59). Han ble den aller første av årets deltagere til å måtte forlate konkurransen .

Rockeveteranen tok nederlaget med fatning.

– Jeg har holdt på i hele sommer for å lære meg hiphop, opera og blues. Jeg har øvd gitar i fem timer hver dag, så sånn sett kan man si at det har kommet noe godt ut av dette også, uttalte han til VG.

Lindmo på det jevne

«Lindmo» på NRK, som er flyttet fra lørdag til fredag etter at «Skavlan» har meldt overgang til TV 2 , hadde sesongpremiere fredag. «Lindmo» lokket 632.000 seere, opplyser NRK. Det er ganske i tråd med hva talkshowet ofte landet på som lørdagsunderholdning

«Lindmo» har likevel økt litt fra premieren i fjor høst, da hadde hun 604.000 seere og 53 prosent andel på program én, opplyser NRK.

VG skrev før helgen om at «Ex on The Beach» på FEM og DPlay knuser TV3 og Viafreess «Love Island» .

Seertallene for «Love Island», som går hver kveld hele uken, har et snitt på 100.000 totalt den første uken sett samlet. Da er Viafree, TV3 og opptaksseing inkludert. Snittallet for hele uken på dem som følger sjekkeserien når den sendes på TV3 lineært, ligger på slunkne 62.000.

– Lineærtallene for seg selv gir jo ikke et totalbilde av seingen, fordi dette er et program som skal fungere både lineært og digitalt. «Love Island» har et ok snittall om man tar alle plattformer i betraktning, men vi ser gjerne at det blir mer fart på programmet fremover, sier Line Vee Hanum, pressesjef i TV3, til VG.

– Programmet treffer veldig godt i den unge målgruppen fra 15 til 49 år, med hele 75 prosent kommersiell andel, legger hun til