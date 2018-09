FLAUSE: Stian Blipp og Jan Thomas i fredagens «Camp Senkveld» – med sladd på brystet. Foto: TV 2

Blipp-glipp i nye «Senkveld

TV 2018-09-15T15:07:18Z

Observante seere fikk med seg at T-skjortene i «Camp Senkveld» var sladdet.

Publisert: 15.09.18 17:07 Oppdatert: 15.09.18 17:48

Stian Blipp (28) og Helene Olafsen imponerte VGs anmelder, som belønnet fredagspremieren med en firer på terningen . Men ikke alt gikk som smurt før debuten med nye «Senkveld» .

Mange TV-seere lurte på hvorfor venstresiden av T-trøyene var sladdet, og TV 2 forklarer at det rett og slett var NRK som satte foten ned for en del av logoen.

– Vi hadde planlagt at «Camp Senkveld» skulle ha undertittelen «Hvem kan slå mesternes mestere», forteller programdirektør Jarle Nakken i TV 2 til VG.

– Helene ble jo snytt før førsteplassen da hun var med i «Mesternes mester» på NRK, og nå ønsket hun revansj. Derfor er hun og Stian på lag med andre kjendiser, mens det andre laget består av tidligere deltagere i «Mesternes mester», legger han til.

Men dette fikk NRK nyss om mens nye «Camp Senkveld» var godt i gang med innspillingen.

– Vi ble kontaktet av NRK og hadde et helt udramatisk møte med dem etterpå, hvor vi ble enige. Det endte med at vi forandret navnet. Halvveis i innspillingen satte vi på et klistremerke over den delen av logoen. Nå heter det «Camp Senkveld: Senkveld vs. Mesterne», opplyser Nakken.

Programdirektøren forteller at den opprinnelige tittelen var en redaksjonelt styrt idé, men at de har forståelse for at undertittelen lå for tett opp mot «Mesternes mester», som er NRK-beskyttet.

– Vi ønsket ingen problemer, så derfor ryddet vi raskt opp i det.

NRK bekrefter overfor VG at de tok affære.

– Ja, det stemmer. «Mesternes mester» er et registrert varemerke, som NRK eier, sier eksternsjef i statskanalen, Petter Wallace.

Han forklarer at «Mesternes mester» i tillegg er basert på et stort internasjonalt format som eies av et selskap i Nederland og Belgia, og at det derfor var nødvendig å slå alarm.

– Da vi fikk kjennskap til at de ville bruke en logo som lå tett opp til vårt merke, satte vi foten ned. Det var helt uproblematisk for TV 2. Vi TV-kanaler er ofte i samme situasjon, der vi ha bygd opp merkevarer som er viktige for oss, og som er assosiert med hver og en av oss. Derfor løste vi dette i minnelighet, sier Wallace.