TV-JAKT: Geir Strøm, som i tre år var kjæreste med Inga Berit Lein, er skal nå date en ny TV-bonde, Gudrun Austli. Foto: Frode Hansen, VG/Espen Solli, TV 2

Inga Berit Leins eks-kjæreste prøver seg i «Jakten»: – Pinlig, kleint og flaut

TV 2018-09-03T14:08:03Z

I tre år bodde Geir Strøm sammen med tidligere bonde i «Jakten på kjærligheten», Inga Berit Lein. Nå prøver han seg på en ny TV-bonde.

Bjørn Ekker Journalist

Publisert: 03.09.18 16:08

Kjærlighetssøkende bønder er i full gang med jakten i TV 2 -programmet «Jakten på kjærligheten». Mandag møter de fire bøndene Bjørn Hammer (30), Gudrun Austli (38), Ola Einar Hovrud (50) og Kristoffer Heldal (30) sine friere for første gang, og én av frierne vet nok litt mer om hvordan det er å leve med en TV-bonde enn de resterende.

Én av Gudrun Austlis friere, Geir Strøm, har nemlig vært kjæreste og samboer med Inga Berit Lein (36), som var en av bøndene i den aller første «Jakten på kjærligheten»-sesongen - i 2004. Tidligere i år fikk Inga Berit igjen oppmerksomhet i TV-ruta, da hun deltok i «Farmen kjendis». Der tok hun seg helt til finalen, men tapte på «oppløpet» mot Pål Anders Ullevålseter (49).

– Jeg driver jo med alt som har med spenning å gjøre. Derfor er jeg også glad i å lete etter skatter med metallsøker, og spurte henne om jeg kunne søke på åkrene hennes. Det fikk jeg lov til, og etter hvert sjekket hun meg opp mens jeg gikk på åkrene, forteller Strøm, som selv kjøpte seg et eget småbruk etter bruddet med Inga Berit.

Ifølge ham selv flyttet han ut fra Inga Berits gård i Verdal da hun kom hjem fra innspillingen av «Farmen kjendis» i fjor sommer. Etterpå har de hatt lite kontakt.

– Hva tror du eksen tenker om at du nå jakter en annen TV-bonde?

– He he, det har jeg rett og slett ingen formening om. Hun synes sikkert det er like pinlig som meg, sier han og ler.

Å date på TV var mer utfordrende enn hva han hadde sett for seg i forkant.

– Jeg vil kalle det pinlig, kleint og flaut å blottlegge seg på den måten. Disse speeddatene er ikke helt som man får inntrykk av på TV, med flere mennesker til stede. Og så har man fem minutter på seg til å selge seg selv inn på - samtidig som man skal date én man ikke vet så mye om. Man aner jo ikke om man finner kjemien eller ikke, mener han.

– Så hvordan følte du deg da du satt der?

– Nja, jeg kunne vel bare ønske at bakken åpnet seg slik at jeg kunne krype ned i et hull. Neida, jeg er jo med på dette fordi jeg synes det er spennende. Jeg er en «adrenalinjunkie», forteller Geir Strøm, som av hensyn til spenningen i programmet ikke kan uttale seg om hvordan daten gikk.

– Men for meg er det egentlig bondeyrket som er mest interessant. Og da er det jo fint å treffe andre som har samme interesser.

VG har også vært i kontakt med Inga Berit Lein, som ikke ønsker å kommentere eks-kjærestens deltagelse i «Jakten på kjærligheten». Under «Farmen kjendis» i vinter avslørte hun til VG at hun har har fått seg ny kjæreste , en mann ved navn Ingar Hanssen.