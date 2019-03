MISFORNØYD: Komiker, regissør, produsent og skuespiller Marie Agerhäll følte at hun kun ble spurt om ektemannen. Foto: Pernilla Thelaus, Skavlan/TV 2

Skavlan får sexisme-kritikk

Spørsmålene Fredrik Skavlan stilte den svenske komikeren og regissøren Marie Agerhäll, handlet nesten utelukkende om hennes mann.

På selveste kvinnedagen 8. mars, måtte Skavlan nok en gang finne seg i å få kritikk i Sverige for måten han stiller spørsmål til en kvinnelig gjest på, skriver Expressen.

pullquote «100 % av spørsmålene til meg handler om Jesper eller om hvordan det er å leve med ham», skriver Maria Agerhäll på Instagram, etter en opptreden hos Skavlan.

Hun var gjest sammen med komikermannen Jesper Rönndahl. Agerhäll har regissert og produsert den populære serien «Dips» på SVT, som handler om mislykkede diplomater i det svenske utenriksdepartementet. Paret skriver manus sammen og er begge skuespillere i serien.

«Så gøy at liten jente fikk være med, men herregud hva skjedde etterpå», har komikeren brukt som tittel på bildet.

FÅR KRITIKK: Fredrik Skavlan har ved flere anledninger blitt kritisert for måten han stiller spørsmål til kvinnelige gjester på. Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix

Agerhäll får stor støtte av andre kjendiser i Sverige etter innlegget, og Skavlan-redaksjonen beklager på Instagram.

«Selvfølgelig tar vi tilbakemeldingene på alvor, og tar det videre med oss», skriver den på Instagram.

Skavlan har også tidligere fått kritikk for å stille sexistiske spørsmål, blant annet under et intervju med den svenske svømmeren Sarah Sjöström i januar i fjor. Under kan du se et klipp fra det intervjuet:

Spurte om vaskehjelp

Det såre punktet den gang var at Skavlan spurte svømmeesset om hun benyttet seg av vaskehjelp hjemme, et spørsmål som ingen av de tre mannlige gjestene rundt bordet fikk.

I ettertid innrømmet Fredrik Skavlan at atmosfæren kanskje var litt gubbete, men at han likevel ble overrasket over hvordan det stormet mot ham.

– Det lå ingen kritikk fra min side i at hun har vaskehjelp. Jeg tror det ble tolket slik fordi hun er kvinne. Jeg tror til og med at tolkningen kan ha noe å gjøre med at det satt tre menn rundt henne, sa Skavlan etter forrige runde med kritikk.

MER FORNØYD: Komiker Jesper Rönndahl tok ofte ordet og så ut til å trives i søkelyset hos Skavlan. Foto: Pernilla Thelaus, Skavlan/TV 2

Under programmet på fredag, som ble sendt på SVT, og som kan ses på TV2 lørdag kveld, begynner Skavlan innslaget med å stille et spørsmål til Agerhäll om hva slags research hun har gjort for å finne ut om de interne forholdene i svensk UD, før han skifter til forholdet mellom de to gjestene

– Dere er jo gift, og alle ektepar har en form for arbeidsfordeling i hjemmet, men hvordan gjør dere det når dere jobber sammen, spør Skavlan.

– Det er en ganske enkel arbeidsfordeling. Hun gjør alt, sier Rönndahl, og peker på kona, som ser lite imponert ut, og påpeker at det er en forenkling.

Det neste spørsmålet er om hvem som lettest gir opp, og da griper igjen mannen ordet og sier at han gir opp når noe er bra nok, eller «manneferdig» som han sier, hvorpå kona nikker og sier sarkastisk, «veldig bra ord».

I resten av innslaget blir Agerhäll stilt et spørsmål om mannen er en «skjør type», og ekteparet snakker litt frem og tilbake om det stemmer eller ikke. Det neste spørsmålet handler også mannen, om et annet TV-innslag han var med i.

Til tross for at Rönndahl stadig bryter inn og tar ordet, og ikke ser spesielt misfornøyd ut med all oppmerksomheten han fikk under sendingen, støtter han sin kones kritikk av Skavlan i etterkant.

pullquote «Nei, men hvordan gikk det an å gjøre Sveriges mest kompetente menneske til å fremstå som typp.., min fan?», spør han på Twitter.

Ble kuttet i regien

Senere i sendingen spør Skavlan Agerhäll om hvor mye alenetid hun får, og da begynner hun å snakke om ektemannen, og hans store behov for alenetid. Også på et senere spørsmål snakker hun om hvordan ektemannen ville ha reagert, og på slutten griper hun igjen ordet, og påpeker hvordan ektemannen alltid smiler seg vekk fra krangler.

Trolig er det selve redigeringen Agerhäll er mest misfornøyd med, for i forkant av sendingen hadde hun lagt ut på Instagram at hun i anledningen kvinnedagen hadde snakket om hvorfor det som kvinne skal oppfattes selvhevdende når hun forteller at hun både har regissert, produsert, skrevet og spilt i en TV-serie, og om utfordringene involvert i å sjonglere alle de ulike rollene.

Men det segmentet ble kuttet ut.

PS: Også den finske feministen Sanna Sarromaa er gjest i programmet, og snakker om skilsmisse.