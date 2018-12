SKUESPILLERDIVA: Joan Collins på GLSEN Respect Awards i Beverly Hills i oktober i år. Foto: Richard Shotwell / AP

Joan Collins om #MeToo-opplevelser: – Jeg sparket dem i skrittet

TV 2018-12-04T20:23:07Z

Joan Collins (85) var spiss i rollen som Alexis i «Dynastiet». Hun slenger gjerne med leppa også på privaten.

Publisert: 04.12.18 21:23

Den britiske skuespilleren viser lite medfølelse med alle sine kvinnelige kolleger som det siste året har stått frem med historier om hvordan de er blitt trakassert og misbrukt av menn med makt i bransjen.

I et ferskt intervju med avisen The Observer sier Collins at hun ikke skjønner hvorfor kvinnene ikke satte en stopper for ugjerningene.

– Kvinnene som sier «Jeg besøkte denne produsenten, og han tok penisen frem. Jeg frøs til is». Jeg mener, beklager. Man fryser ikke bare til is. Man sier «Stopp med det der. Nå går jeg». Selv ga jeg dem et spark i skrittet, forteller Collins uten å nevne navn på dem som har gått over streken.

Hun sier at det disse kvinnene er blitt usatt for, knapt kan kalles lidelse.

– De skulle bare ikke funnet seg i det, mener hun.

Pamela Anderson : Misliker #MeToo-bevegelsen

Skuespillerveteranen engasjerer seg sterkere i andre skjebner hun mener det rettes for lite fokus mot – nemlig flyktningkvinner. Hun snakker varmt om datteren Tara, som jobber for kvinners rettigheter, og som særlig vier tiden sin til voldsutsatte innvandrerkvinner.

– Kvinner over hele verden utsettes for overgrep. Alle er veldig bestemte og sterke når det gjelder #MeToo her i Hollywood , men jeg ser ikke at de åpner mottakssentre for flyktningekvinner som er ofre for mishandling.

Tilbakeblikk : TV-heksen hedret av dronningen

Selv om hun nå viser en tøff fasade, har 85-åringen en egen sår historie fra da hun var 17 år. Collins har tidligere hevdet at hun ble voldtatt på første date med Maxwell Reed (1919–1974), som hun senere giftet seg med.

– Jeg sa ja til å gifte meg med ham fordi jeg skammet meg så veldig over å ha mistet jomfrudommen med ham, sier Collins i det nye avisintervjuet.

– En smart jente i dag ville ha kommet seg ut derfra og løpt ned trappene i større fart enn en pistolkule. Men ikke lille uskyldige, dumme Joan Collins, som ble sittende å studere boken. I neste øyeblikk lå jeg på sofaen, og det var det. Deretter kastet jeg opp i en bøtte.

Collins og Rede giftet seg i 1952, men ekteskapet tok slutt fem år senere, og Collins har siden rukket å gifte seg fire ganger. Hun er fortsatt sammen med ektemann nummer fem, 32 år yngre Percy Gibson (53) .

Rollen som utspekulerte Alexis i såpeserien «Dynastiet» på 80-tallet vil for alltid være Collins’ signaturrolle. Hun er imidlertid langt fra pensjonist. Collins har holdt koken i alle år siden, og er for tiden aktuell i serien «The American Horror Story». Hun bor i Beverly Hills i Los Angeles.

Fått med deg ? Slik gikk det med Krystle i «Dynastiet»