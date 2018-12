MEDIEPROFIL: Andy Cohen, her avbildet i New York i mai i år. Foto: Amy Sussman /AP

TV-vert Andy Cohen (50) blir pappa før første gang

Programlederen, kjent fra blant annet «Real Housewives», får drømmen oppfylt ved hjelp av surrogati.

Under torsdagens episode «Watch What Happens Next» betrodde den amerikanske TV-verten, produsenten, forfatteren og radioprateren at han venter barn med en surrogatmor.

Han informerte TV-publikum at det ligger mange år med overveielse og tanker bak, og at barnet nå er på vei, «takket være en god dose bønner og vitenskapen».

– Om cirka seks uker blir jeg pappa. Tusen takk til en fantastisk surrogatmor som bærer min fremtid. Familie betyr alt for meg, og det å skape min egen, er noe jeg har ønsket meg fra dypet av mitt hjerte hele livet. Selv om det har tatt meg lengre tid enn de fleste og komme dit, så kan jeg nesten ikke vente på det jeg ser for meg skal bli det mest verdifulle kapittelet til nå, sa han i det «Entertainment Tonight» beskriver som en følelsesladet kunngjøring.

Cohen gjør dermed som venninnen, «Sex og singelliv»-stjernen Sarah Jessica Parker (53). I 2009 fikk hun og skuespillerektemannen Matthew Broderick (56) tvillinger ved hjelp av surrogati .

Hvis ikke babyen melder sin ankomst noen uker for tidlig, rekker Cohen å være nyttårsvert på CNN sammen med kollega Anderson Cooper (51) før han trenger å tenke på bleieskift.

– God juleferie og godt nyttår til dere alle. Vi ses på CNN nyttårsaften. Skål for 2019. Tusen takk, alle sammen, sa 50-åringen, som i 2012 fikk plass på listen til bladet Out over verdens mest innflytelsesrike homofile personer.

Cohen er for tiden singel.

I mars i år sto den norske talkshow-kjendisen Harald Rønneberg (45) frem og fortalte om sin og konas opplevelse av å bli foreldre ved hjelp av surrogati.