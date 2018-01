TØYET GRENSER: Flere deltagere VG har snakket med forteller om hemmelige aktiviteter som produksjonen ikke kjente til. Foto: Hansen, Frode

Smuglet sprit inn på «Farmen kjendis»

Publisert: 05.01.18 18:38

Utenforstående smuglet alkohol og andre varer til «Farmen»-gården. Det bekrefter flere av deltakerne. - Leit og beklagelig, svarer TV 2.

Denne uka gikk startskuddet for den andre runden av fjorårets seersuksess «Farmen kjendis». Programmet ble spilt inn i allerede i sommer, og selv om mange kanskje tror at kameraene overvåker deltagerne 24 timer i døgnet, gjør de ikke det.

Det kan føre til at noen blir fristet til å tøye grenser og bryte regler.

Leverte «bestillingsliste»

Og etter det VG erfarer har nettopp det skjedd. Varer, blant annet alkohol, sigaretter og søtsaker, har blitt smuglet inn på gården gjennom avtaler med folk på utsiden.

Enkeltdeltagere skal ha levert «bestillingsliste» over hva de ønsket seg. Flere av deltagerne bekrefter også til VG at dette ble snakket om inne på «Farmen».

Varene skal ha blitt levert på området - trolig et godt stykke vekk fra selve hovedhuset på gården.

Deltagerne ønsker ikke å stå fram med navn, av frykt for sanksjoner for å ha brutt deltagerkontrakten med produksjonsselskapet Strix og TV 2 .

– Bare tull

Det var Se og Hør som først omtalte saken. Til bladet hevder en kilde at noen drakk seg «dritings» i skogen.

I den samme saken uttaler presseansvarlig for «Farmen kjendis», Alex Iversen, at produksjonen konfiskerte alkoholen.

– Spritflasken som nevnes, ble funnet av produksjonsteamet før den nådde fram til deltagerne, sier Iversen til bladet.

Men:

– Det har jo blitt påstått at crewet klarte å stoppe spriten på vei inn. Men det er bare tull. jeg vet om en som satt å drakk fra den flaska en hel kveld, forteller én av deltagerne til VG.

Observerte fremmede

– Etter hva jeg forstår er det noen som har tatt seg inn med båt. Én i crewet fortalte at de hadde sett mystisk aktivitet på et sånt nattkamera som var installert der. At noen gikk og lette etter noe. Hvitvin og sigaretter, og dette fant de til slutt, sier deltageren.

– Det er sikkert det produksjonen mener at de har stoppet.

Flere bekrefter imidlertid at det blant annet befant seg en flaske sprit på gården, uten etikett - og at det var mange som drakk av denne flasken. Men kilder VG har vært i kontakt med, mener at det aldri var snakk om noen «fyllefest».

– Pågikk lenge

Det var også mange som ikke drakk av den, av frykt for hva flasken faktisk inneholdt, mens andre hevder flasken ble levert tilbake.

– Jeg turte ikke drikke. Det kunne være tresprit for alt jeg visste, forteller en kilde.

– Og produksjonen fant ikke ut av det?

– Nei.

– Hvor lenge pågikk dette?

– Det vet jeg ikke. Men ganske lenge tror jeg.

Observerte utenforstående

Deltager og tidligere håndballspiller Frank Løke innrømmer at han observerte en unormal aktivitet på «Farmen kjendis». Men forsikrer at han ikke selv var en del av det.

– Jeg og Martine (Ek Hagen, journ. anm.) jogget ganske ofte, og én gang observerte vi utenforstående. Og man kan jo anta at det var enkelte i gruppa som benyttet seg av disse folkene. Men vi ville ikke ha noe med dem å gjøre.

– Men alt jeg så med egne øyne var en flaske med sprit og en 20-pakning med røyk, understreker han.

– Ville være sunn

Også artist Stian «Staysman» Thorbjørnsen registrerte at noe pågikk. Men ifølge ham, var det ingen «stor greie».

– Jeg kan bekrefte at det skjedde saker og ting inne på gården. Men for å være ærlig: Jeg drikker ganske mye på utsiden, og ville være sunnere den tida jeg var på Farmen, sier han til VG.

Men alkohol, det fikk han. Men da på en helt lovlig måte.

– Du skal ikke se bort ifra at jeg fikk meg en pils eller fem, men da fikk jeg det som en del av selve «Farmen»-spillet. For eksempel som en premie eller oppvartning av noe slag.

– Leit og beklagelig

Presseansvarlig for «Farmen kjendis», Alex Iversen, har følgende å si om smuglingen til gården ved Finnsvika utenfor Halden.

- For oss er det viktig at Farmen-produksjonen foregår så upåvirket som mulig, og det er svært sjelden vi har problemer med at det kommer uønskede varer inn på gården. Det er leit og beklagelig at utenforstående har tatt seg inn på gården mot deltagernes vilje, og forstyrret innspillingen.

Iversen synes det er synd at deltagere har tatt seg friheter som bryter med «Farmen»-boblen.

– Produksjonen av Farmen foregår i et samarbeid mellom produksjonsselskap/kanal og deltagerne, og for å få dette til å fungere er vi avhengig av en stor grad av gjensidig tillit. Hvis noen har misbrukt denne tilliten, synes vi det er trist. Hvilke konsekvenser dette kan få, ønsker vi ikke å kommentere, sier han til VG.

