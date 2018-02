OPERERT: Ingrid Gjessing Linhave. Foto: PRIVAT

NRK-kjendis Ingrid Gjessing Linhave operert

TV 2018-02-07T08:20:50Z

«Dette er skrekkfilm-imaget mitt», skriver Ingrid Gjessing Linhave (40) under bildet av seg selv på Instagram.

Programlederen postet tirsdag et bilde fra sykesengen, der hun har bandasje over store deler av ansiktet.

« A) NRKs strategi: alle på TV skal være uten nese B) har byttet plass på nese og tommel C) Fyll inn selv #neseeroppskrytt », lyder det i meldingen fra 40-åringen.

Flere morsomme forslag til hvorfor hun ser ut som hun gjør, følger nedover i tråden - før Linhave forteller at det er bihulene som er årsaken, og at hun har operert en nesevegg.

« Dessverre ikke mer spennende enn det », forklarer hun.

Fikk e-post fra TV-seere

Linhave kan ikke snakke på grunn av operasjonen, men skriver i en tekstmelding til VG at hun har slitt med kronisk bihulebetennelse siden hun var 14.

– Jeg snorker som en gammel hanngeit og har skjev nesevegg. Det siste visste jeg ikke før kirurgen sa «Du er skjev i hele trynet, trenger ikke være rakettforsker for å se det!». Så de har visst løsnet nesen og åpnet bihulene. Jeg har aldri hatt gips eller narkose før, så finner glede i det.

Ikke bare fleiper Linhave selv om at bildet ligner noe fra en skrekkfilm - en av følgerne hennes skriver også at hun ligner litt på Anthony Hopkins beryktede rollefigur Hannibal Lecter .

– Ja, jeg er fanget i en slags Hannibal Lecter-maske og er litt for aktiv på sosiale medier for å få tiden til å gå og sanke sympati, sier Linhave til VG og forteller om en e-post hun fikk fra et ektepar for noen år siden.

– De hadde sett meg i «Nytt på nytt», og etter et år med diskusjon i heimen syntes de det var lurt å si at jeg burde bytte side med Knut Nærum, for den siden jeg viste oftest var den minst pene. De skrev det var godt ment. Så nå blir i hvert fall de glade for at det er mer symmetri i ansiktet, sier hun og poster smilefjes.

Linhave er kjent fra en rekke NRK-programmer, som «Idol», «Sommeråpent», nevnte «Nytt på nytt», «Big Bang» og «Kvelden før kvelden». For tiden er hun aktuell som programleder i NRKs nye «Familieekspedisjonen», en konkurransedrevet realityserie der tre familier kjemper om å klare seg best i naturen.

Serien ble spilt inn i fjor.