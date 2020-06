ANAKRONISME: Rob (Zoë Kravitz) har musikk på maten i «High fidelity». Foto: TV2

TV-anmeldelse «High Fidelity»: Alle sanger handler om deg selv

Lettbent og søtt om den livsnødvendige kjærligheten til musikk. Og annen kjærlighet.

Nå nettopp

«High Fidelity»

Amerikansk dramaserie i ti deler.

Med: Zoë Kravitz, David H. Holmes, Da'Vine Joy Randolph m.fl.

Premiere på TV 2 og TV 2 Sumo torsdag 4. juni.

Sendes torsdager på TV 2.

I åpningslåten til det britiske bandet Saint Etienne sitt 2012-album «Words and Music by Saint Etienne» forteller vokalist og tekstforfatter Sarah Cracknell om livet definert gjennom musikalske milepæler, i begeistrende snakkesang fra Peter Gabriel via New Order og Marc Bolan.

Den formidler følelsen av at musikk nærmest kan erstatte oksygen nesten like godt som Nick Hornby klarte i debutromanen «High Fidelity» (1995). En historie som ble ganske greit omdannet til kino i 2000.

Altså før musikk ble definert av iPoder, streamingløsninger og etter hvert bare en dings i lommen.

John Cusack var troverdig hundeøynetrist som den listomane, kjærlighetssørgende platebutikkeieren Rob. Lisa Bonet hadde en liten rolle. Nå, tyve år senere, er det resultatet av forholdet mellom Lisa Bonet og Lenny Kravitz, Zoë Kravitz, som spiller Rob.

Jepp, Rob har skiftet kjønn. (At musikkmani ikke har noe som helst med kjønn å gjøre kan man for øvrig høre på nettopp Saint Etienne for å få bekreftet). Handlingen er flyttet fra bokas London og filmens Chicago til et Brooklyn i passe gult sommerlys. Hollandsk brygg med flip top-kork i florerer i kjøleskapet.

les også TV-serie-anmeldelse «Normal People»: Stormfulle høyder

BAND: Da'Vine Joy Randolph har overtatt rollen som Jack Black hadde i filmatiseringen av «High Fidelity». Foto: TV2

Streaming eksisterer. Mobiltelefoner eksisterer. Folk røyker både det ene og det andre. Nesten alle har tatoveringer. En prinsipiell diskusjon om det er moralsk forkastelig å kjøpe Michael Jackson-plater som gave forsvinner til fordel for muligheten av å faktisk gjennomføre et salg den dagen. Vi er i ca. nåtid, altså.

Zoe Kravitz er strålende troverdig som musikk som livets hovednæring-entusiast. Hun har dype Bowie-diskusjoner med eksen. Bruddet med «den fjerde veggen» gjennomføres like tilforlatelig nedpå, som om hun spiller inn en blanding av videoblogg og musikkvideo.

De ansatte i «Championship Vinyl» er blitt henholdsvis homofil og farget. Til sammen gir det en mer interessant bredde og utvikling fra den noe gutterommete originalen. Historien er derimot like manisk opptatt av lister, originale vinylpressinger og ønsket om å stå på en scene foran det mest smakskorrekte bandet i musikkhistorien.

EKS: David H. Holmes er både butikkansatt, ekskjæreste og ute av skapet. Foto: TV2

Referansemaratonen for de spesielt interesserte går fra Pixies og Beastie Boys-logoer på T-skjortene, til Nine Inch Nails-klistremerke på kassaapparatet. Via det mer obskure som et prominent plassert Dead Moon-album, og en vel så klokkeklar Purple Mountains-plakat. Mikstapene er selvsagt ikke kassetter, men spillelister som kan sendes på SMS.

At man har gått fra «You’re Gonna Miss me» med Roky Erickson til «You Make Sick» av Satan’s Rats som lydspor for det innledende bruddet, er et like smart grep som at Bruce Springsteen sin kameo er byttet ut med en dansende Debbie Harry.

«High Fidelity» anno 2020 føles egentlig som å være innom «Big Dipper» i Oslo, eller «Apollon» i Bergen. Eller et tilsvarende sted der musikk fremdeles behandles som noe man kan bære med seg og holde rundt, og ikke bare ha på telefonen.

Det finnes andre serier som forteller bedre historier om hvordan det er å være ung, og hvorfor kjærlighet egentlig er så vanskelig at man aldri burde begynt med det i utgangspunktet. Men hvis du bare skal se én serie i år der en diskusjon om Fleetwood Mac’s «Rumours» vipper en date over til vellykket, vær så god.

Publisert: 04.06.20 kl. 13:06

Les også

Fra andre aviser