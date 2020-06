STEILE: TV 2s kommunikasjonsdirektør Sarah Willand og kommunikasjonsdirektør Henning Lunde i Telia etter «Dagsnytt 18» på NRK torsdag. Foto: Krister Sørbø, VG

TV 2 om Telia: – Nesten så man ikke tror det man leser

Telia sier at TV 2 nekter å skru på kanalene og sier det er «synd at TV 2 likevel ikke vil ha en midlertidig løsning der seerne får kanalene tilbake».

Det får TV 2 til å se rødt – i den allerede betente og langvarige pengekonflikten.

– Telia snur dette totalt på hodet. Vi har i over en uke gitt Telia og Get tydelig tillatelse til å skru på innholdet. Det har vi gjort både offentlig og direkte formelt, sier organisasjons- og kommunikasjonsdirektør i TV 2, Sarah Willand, i en uttalelse til VG.

– Nå har vi gitt opp, og må forholde oss til at Telia vil holde skjermene svarte for å presse oss, legger hun til.

I en pressemelding sent torsdag kveld, etter at Willand og kommunikasjonsdirektør Henning Lunde i Telia stilte til debatt i «Dagsnytt 18», skriver Telia blant annet at «TV 2 sier nei til å åpne kanalene».

«I ettermiddag kom TV 2 med sitt formelle svar om at de ikke tillater at Telia/Get kan sende TV 2s kanaler så lenge forhandlingene pågår. Det beklager vi sterkt, og det er synd at TV 2 likevel ikke vil ha en midlertidig løsning der seerne får tilbake TV 2», heter det videre i kunngjøringen fra Telia.

Willand, som torsdag uttalte at TV 2 «har gitt opp å finne en midlertidig løsning», reagerer sterkt på motpartens uttalelse.

– Når Telia da fremstiller det som at det er vi som plutselig ikke vil, er det nesten så man ikke tror det man leser, sier hun.

– Det faller på sin egen urimelighet at vi skulle ønske å holde skjermene svarte. TV 2 taper store summer hver eneste dag nå. Telia tar seg fortsatt betalt av kundene, men ingenting går videre til oss, sier Willand.

TV 2 holder fast ved at de for over en uke siden kom frem til en enighet med Telias Get om alle de vesentlige punktene for å skru på skjermene.

– Det var da enighet om samme pris og vilkår som i dag, og til og med om å forhandle videre uten en låst tidsfrist. Dagen etter avviste Telia enigheten, og begrunnet det med at TV 2 også måtte gå med på å binde seg til å forhandle i evig tid, uten mulighet for å bryte.

Forhandlingene pågår for fullt fredag., men TV 2 spådde torsdag en langvarig konflikt.

– I mellomtiden sitter dessverre Get-kundene i en frustrerende skvis og vi i TV 2 taper store summer hver dag, sier Willand.

Fire uker har gått siden forhandlingsbruddet.

