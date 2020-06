TV-KLARE: Espen Thoresen (bak fra venstre), Anniken Jørgensen, Signy Fardal, John Arne Riise, Thomas Feldberg, Eli Kari Gjengedal, Sølje Bergman, Terje Sporsem, Kine Olsen, Lasse Matberg, Øde Nerdrum og Ida Fladen er deltagerne i den neste utgaven av «Farmen kjendis». Nå får en av dem refs for sin aktivitet i sosiale medier. Foto: Espen Solli

«Farmen kjendis»-deltager får sosiale medier-refs av TV 2

Mens innspillingen pågår har en av deltagerne i «Farmen kjendis» vært aktiv i sosiale medier. Det blir ikke godt tatt imot av TV 2.

NB! Ikke les videre om du ikke vil vite hvilken deltager TV 2 gir sosiale medier-refs.

Innspillingen av programmet nærmer seg slutten, men skal ikke sendes på TV før neste vår. For å bevare spenningen i programmet har deltagerne av TV 2 blitt bedt om å holde en lav profil.

Da John Arne Riise (39) ble presentert som «Farmen kjendis»-deltager fortalte han til VG at han var skeptisk til å være med i realityprogrammet.

Riise har i egne kanaler flere ganger vært aktiv i sosiale medier før programmet er ferdig innspilt. På sin åpne Instagram-profil med over 254.000 følgere har Riise delt flere «stories» hvor han blant annet er ute på trening.

Han har de siste dagene også fått stor oppmerksomhet for et Facebook-innlegg hvor han mener «nok er nok» og går hardt ut og mener at barne- og breddefotballen ikke blir tatt på alvor i coronakrisen.

Den tidligere Liverpool-spilleren er nå hovedtrener for Flint Tønsberg. Facebook-innlegget ble snappet opp av både NRK og TV 2, som begge har laget saker basert på Riises utblåsning.

Pressesjef i TV 2, Jan Petter Dahl, sier til VG at alle deltagerne blir anmodet om å holde en lav profil under hele innspillingsperioden.

IKKE LENGER GÅRDBRUKER: John Arne Riise har vært aktiv i sosiale medier. Foto: Espen Solli / TV 2.

TV 2 på sin side er ikke fornøyde med at Riise nå er aktiv i sosiale medier igjen.

– Alle deltagerne i «Farmen kjendis» som forlater programmet før innspillingen er avsluttet, blir sterkt anmodet om ikke å være aktiv på sosiale medier, eller stille opp på mediesaker, for ikke å avsløre innholdet i programmet. Vi har vært i kontakt med John Arne Riise om dette flere ganger, og vi har forklart hvordan dette kan føre til negative medieoppslag. Vi noterer oss at Riise ikke ser ut til å ha forstått dette, og ikke respekterer det vi har anmodet han om, sier pressesjef i TV 2 Jan Petter Dahl.

John Arne Riises manager Erland Bakke sier til VG at han eller Riise ikke ønsker å bidra til å ødelegge for TV 2.

– Det er min erfaring at VG har full oversikt over alle deltagerne som er ute og inne på «Farmen Kjendis». John Arne og jeg liker både «Farmen» og TV 2 godt over snitt og vil ikke bidra til å ødelegge for de. Hvis VG har lyst til å spekulere i hvem som er med eller ikke så gjøres det på egen regning. Noe jeg mener er svært uheldig, sier Bakke til VG.

Publisert: 23.06.20 kl. 16:38

