TV-HEKS: Jenni Baird spilte rollen som forhatte Regina i TV-snakkisen «A Place To Call Home (Et sted å høre til)». Foto: Foxtel/NRK

Jenni Baird fra «Et sted å høre til»: – Mange søvnløse netter

Jennie Baird (44) elsket å spille slem i «Et sted å høre til», men det tappet henne for krefter.

– Å dytte meg selv ut i disse mørke stedene, var vanskelig. Noen ganger føltes det veldig ekte, forklarte Baird om rollen da serien var i ferd med å nå sitt klimaks i hjemlandet Australia i 2017.

– Som de fleste andre mennesker liker jeg jo å ha det morsomt. Jeg vil helst være glad.

I et videointervju på Facebook i regi av TV-selskapet Foxtel, der seerne var invitert til å sende inn spørsmål, snakket Baird ut om det å spille kvinnen TV-seerne elsker å hate.

SPOILER-ADVARSEL: Ikke se på videointervjuet hvis du ikke vil vite hva som skjer med Regina videre i serien. Denne artikkelen kan også inneholde små spoilere.

PERIODEDRAMA: «Et sted å høre til», australsk serie som ble produsert fra 2013–2018. Foto: Foxtel/NRK

– Man forventer ikke mye kjærlighet fra publikum når man spiller kjeltring, så det har vært fantastisk å få så mye feedback. Det er latterlig morsomt å spille slem.

Men noen ganger var jobben i overkant utmattende.

– Enkelte seanser tappet meg for energi. Jeg hadde mange søvnløse netter der jeg engstet meg for om jeg gjorde det godt nok, om jeg klarte å være troverdig.

Baird forklarer at noen scener i tillegg føltes ydmykende, men at hun etterpå alltid var lettet og glad for at hun kastet seg ut i utfordringene.

– Til tider var det tungt og trist å spille Regina. Samtidig var det mye med rollen jeg elsket. Hun gjorde jo alt det man ikke har lov til å gjøre i det virkelige livet. Jeg likte onde Regina, flirer skuespilleren i den gamle Facebook-videoen – som har begynt å sirkulere på nytt nå som serien har fått nytt liv i nye land.

Det var lettere for Baird å spille ond enn trist. For også Regina, som normalt var rakrygget, går på noen smeller.

– Jeg jobbet mye med kroppsholdning. Er man knust, kan man ikke stå rakrygget.

Selv om over 700.000 norske seere har kastet seg over «Et sted å høre til», der man innvies i dramatikken rundt familien Bligh, er det snart to år siden den seks sesonger lange serien satte punktum.

TV-FESTIVAL: (F.v.) Jenni Baird, Lauren Holly, fyrst Albert og Chad Michael Murray på Monte Carlo Television Festival i Monaco i 2007. Foto: VALERY HACHE / AFP

«A Place to Call Home», som serien opprinnelig heter, ble så populær da NRK TV presenterte den i vår at kanalen bestemte å legge ut alle episodene, én ny hver dag.

Så langt har i snitt nærmere 720.000 nordmenn sett første sesong. Da er både lineær-TV og NRK TV inkludert. Over 550.000 i snitt har sett sesong to, mens nærmere 400.000 har sett sesong tre. På lineær-TV er bare drøyt halvparten av sesong to vist så langt.

Aldri før har Baird spilt så lenge i en serie. Hun tar det ikke for gitt å få muligheten igjen.

– Regina er min favorittrolle. Hun viste så mange sinnsstemninger og var ikke bare slem. Jeg ble konstant stimulert som skuespiller og er veldig takknemlig for det. Det er ikke sikkert jeg får oppleve dette igjen i min levetid, sier Baird – for tiden aktuell i en birolle i serien «The Secrets She Keeps».

For en som er så interessert i klær og mote som Baird, var det en fryd å tre inn i kostymene fra etterkrigstiden.

– Som skuespiller blir man veldig preget av det man har på seg. Det hjalp meg å leve meg inn i rollen. Jeg elsket klærne.

Men én ting likte hun ikke.

– Jeg er besatt av sko, men skoene de ga meg, var absolutt grusomme! sier hun og ler høyt i videoklippet.

Regina er søsteren til avdøde og høyt elskede Elaine i TV-serien. Elaine får man imidlertid aldri se på skjermen.

– Jeg foreslo ofte at Elaine ikke skulle være død, men ingen tok meg seriøst, sier en leende Baird.

På spørsmål om hva hun hadde ønsket for sin egen rollefigur, svarer 44-åringen.

– Jeg hadde unnet henne ekte kjærlighet. Ingen elsket Regina på ordentlig.

I serien spiller Marta Dusseldorp (47) rollen som Sarah – en kvinne som er alt det Regina ikke er. Og Regina avskyr henne. I virkeligheten er de to skuespillerne gode venner.

– Vi har et nydelig forhold. Jeg elsker Marta, sier Baird.

Hun beskriver Dusseldorp som en naturlig leder som forventer det beste av sine motspillere.

Privat er Baird gift med den australske manusforfatteren og regissøren Michael Petroni (55). Sammen har de en datter på 12 og en sønn på åtte.

På Instagram deler Baird ofte bilder av seg og ektemannen. Underveis i innspillingen av «Et sted å høre til» spilte de to sammen i filmen «Backtrack (2015).

Publisert: 15.07.20 kl. 17:54

