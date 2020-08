FORELDRE IGJEN: Camilla Luddington og ektemannen Matthew Alan jubler over familieforøkelse. – Endelig - Matt og jeg er så glade for å kunne fortelle dere lille Lucas nå er kommet til verden, skriver «Grey's Anatomy»-stjernenpå instagram. Foto: NINA PROMMER / EPA

«Grey's Anatomy»-stjerne mamma igjen

Camilla Luddington og ektemannen Matthew Alan er blitt foreldre igjen. Denne gangen til en liten gutt som har fått navnet Lucas. Paret har fra før av datteren Hayden (3).

Det var Luddington selv som delte nyheten på sin instagram-konto tirsdag.

– Endelig. Matt og jeg er så glade for å kunne fortelle dere at lille Lucas nå er kommet til verden, skriver «Grey's Anatomy»-stjernen.

– Det er en helt fantastisk følelse, sier Luddington i et intervju med People.

Hun er best kjent som legen Jo Wilson, i den populære TV-serien. Luddington og Alan har vært et par i flere år og i fjor sommer giftet de seg i et romantisk strandbryllup i California.

– På grunn av corona-situasjonen har vår familie vært isolert siden mars. Det har vært mange utfordringer knyttet til det, men samtidig har det gitt oss mye tid sammen, sier Camilla Luddington.

Hun forteller i intervjuet med People hun var helt sikker på at det skulle bli en jente denne gangen også.

– Det handler om at jeg var så morgenkvalm. Derfor hadde vi bare tenkt på jentenavn. Men da vi fikk vite at det ble en gutt, var vi helt sikre umiddelbart: Han skulle hete Lucas, forteller Luddington.

