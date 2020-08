KNUST HJERTE: - Det er med knust hjerte og en fars store sorg, skriver Larry King om dødsfallene som har rammet han. Foto: Albin Lohr-Jones / POOL / ISP POOL

Mistet to av barna sine i løpet av fire uker

To av barna til den amerikanske TV-legenden Larry King (86) døde nylig i løpet av fire uker.

Det bekreftet Larry King på sin facebook-profil søndag.

– Det er med knust hjerte og en fars store sorg jeg kan bekrefte at mine to barn, Andy King og Chaia King er gått bort, skriver Larry King.

Han skriver videre at Andy døde uventet av hjerteinfarkt 28. juli, og Chaia døde 20. august, kun kort tid etter å ha fått diagnosen lungekreft. Andy ble 65 år gammel, mens Chaia bare ble 51 år. Aftonbladet omtaler også denne saken.

– Ingen foreldre skal måtte behøve å begrave sitt barn. De vil bli dypt savnet begge to, skriver King.

Andy og Chaia fikk Larry King sammen med sin andre kone, Alene Akins som døde i 2017. King er også far til tre andre barn, sønnene Larry Jr, Chance og Cannon.

Den prisbelønnede talkshow-legenden sluttet med showet «Larry King Live» på CNN i 2010, etter å ha ledet det siden 1985. I vinter ble det kjent at han skulle skilles for åttende gang - fra syv forskjellige kvinner. Han giftet seg nemlig to ganger med Alene Akins, som han sist skilte seg fra i 1972.

SKILT ETTER 22 ÅR: Larry King og kona Shawn ble skilt i vinter etter 22 års ekteskap. Foto: Richard Shotwell / Invision

Nyheten om at CNN-veteranen skulle skilles fra sin 26 år yngre kone, Shawn Southwick King, ble først kjent i fjor høst. Det var ikke første gang det er knute på tråden. Paret gjorde det slutt og søkte om skilsmisse også for ti år siden. De ble senere gjenforent.

King beklaget det nye bruddet overfor People, men sa at det nå ikke er noen vei utenom.

– Aldersforskjellen var stor, og det ble etter hvert merkbart. Vi slet med det, sa han.

