Reality-tvillinger gravide samtidig

Tvillingene Nikki og Brie Bella (36) har termin med under to ukers mellomrom.

Bella-søstrene er tidligere wrestlere og er med i realityserien «Total Bellas». Nå røper de til People at de begge er gravide – og skal føde omtrent samtidig om alt går etter planen.

– Folk kommer til å tro det er en spøk. Vi er begge sjokkerte. Folk kommer til å tro vi planla dette, men du kan egentlig ikke planlegge en graviditet, sier Brie.

– Det var virkelig en overraskelse. Det tok selv meg en god uke å forsone meg med «Å, herregud, jeg er gravid. Jeg er ikke klar for det», sier Nikki.

Brie Bella er gift med proff-wrestler Daniel Bryan, som hun har datteren Birdie (2) med. Hun forteller at hun og mannen prøvde å bli gravide i syv-åtte måneder før de ga opp å prøve, fordi det følte at det var et tegn fra Gud på at de bare skulle ha ett barn. Men på et besøk i Frankrike følte hun seg litt merkelig.

– Jeg var irritert og ukomfortabel. Da vi kom hjem, tok jeg en graviditetstest, og da jeg så det positive tegnet, tenkte jeg «Oh shit», sier hun.

Nikki er nyforlovet med danseren Artem Chigvintsev kjent fra amerikanske «Skal vi danse». Hun sier at de ikke forsøkte å få barn, men at hun fikk en følelse av at hun burde da en graviditetstest før hun en gang hadde mistet en menstruasjon.

– Da den sa jeg var gravid, måtte jeg sette meg ned et øyeblikk, sier Nikki.

De eneggede tvillingene sier de har de samme plagene i graviditeten – begge har opplevd mye kvalme.

– Jeg føler meg bakfull hver eneste dag, og det er galskap for jeg er jo ikke ute og fester. Det er ikke noe vin i livet mitt. Men det er som å være bakfull. Jeg synes det har vært det verste for meg – å føle meg bakfull hver dag, sier Nikki.

