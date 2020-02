FØLSOM: Chris Holsten brister i gråt flere ganger under sin TV-kveld. Foto: SKJERMBILDE/TV 2

Chris Holsten: – Nesten alle låtene handler om én person

Chris Holsten (26) hadde lovet kameratene ikke å gråte på TV. Det løftet var umulig å holde.

Nå nettopp

Det renner bokstavelig talt over for artisten i lørdagens episode, når alle rundt bordet dykker ned i hans repertoar og bakgrunnen for at nettopp de låtene ble skrevet.

Mer enn én gang tar gråten overhånd, og 26-åringen gjør ikke noe forsøk på å stoppe tårene. Særlig blir det i overkant følelsesladet når han snakker om sin funksjonshemmede søster, syv år eldre Therese. De andre deltagerne rykker også godt i Holstens hjerterot når de fremfører kjærlighetssangene hans.

– Veldig mange av låtene mine handler om én person. Jeg vet ikke om hun vet det selv – at nesten alle handler om henne, sier Holsten på TV og innrømmer samtidig at han aldri helt har klart å komme videre etter at forholdet til denne kvinnen tok slutt.

Holsten forklarer til VG at det aktuelle bruddet ligger et par år tilbake i tid.

– Mange av låtene ble skrevet etter at det ble slutt. De fleste handler om å se seg litt tilbake, og om å tro at man er kommet lenger i prosessen enn man egentlig er.

– Men hvorfor forteller du det ikke direkte til henne?

– Det var det å kunne snakke om følelser, da ... Som jeg ikke er så god på. Men det er sånn jeg er. Nokså introvert. Det er lettere å uttrykke seg gjennom musikk. Uten at jeg vil gå konkret inn på henne og meg, så kan jeg si at man etter et brudd må prøve å holde litt avstand. Da får musikken snakke i stedet.

HEDERSGJEST: Chris Holsten omgitt av (f.v.) Tuva Syvertsen, Frida Ånnevik, Morgan Sulele, Odd Nordstoga, Linnea Dale og Aslag Haugen. Foto: Vegard Breie/TV 2

Holsten kan skilte med flere millioner avspillinger på Spotify og en rekke VG-lista-plasseringer. I 2018 sang han seg til en femteplass i «Stjernekamp». Popartisten har tidligere innrømmet at det er stille på dating-fronten, at han styrer unna Tinder, men er lei singellivet.

Holsten har to lengre forhold bak seg, men kun det ene i voksen alder. Tilbud fra damer er det imidlertid ikke mangel på. Popstjernen vil ikke svare på VGs spørsmål om det er den gamle kjærlighetssorgen som hindrer ham i å satse på nytt.

– Vi får se etter hvert. Akkurat nå har jeg fokus på meg selv og mine ting. I dag er jeg kommet lenger i prosessen enn jeg var da denne episoden ble spilt inn, eller da låtene ble skrevet. Nå har jeg det bra og trives som det er.

– Men er det et sjakktrekk med tanke på fremtidige romanser å betro på riksdekkende TV at de fleste låtene handler om én spesiell?

– Jeg tenker at hvis det skal hindre meg i å møte en ny, hvis noen henger seg opp i det, så er de nok ikke riktige uansett. Fortid er fortid. Går jeg inn i noe nytt, så er jeg «all in». Plutselig skriver jeg glade kjærlighetslåter fordi jeg er forelsket igjen, smiler han.

SØSTER: Chris Holsten og søsteren Therese backstage under «Stjernekamp» i 2018. Foto: Julia Marie Naglestad/NRK

Holsten gruet seg til å snakke om seg selv på TV. De mange tårene som felles, taler for seg.

– Det er veldig skummelt å dele sånne ting. Jeg er ikke veldig glad i å utlevere såpass personlige ting om oppvekst – hverken når det gjelder meg selv eller min søster. Respekten for henne er veldig viktig.

Hellbillies-Aslag før innspillingen: – Har blitt spurt syv ganger før

Aslag Haugens tolkning av «Happy Tears» får tårene til å strømme hos Holsten. Låten er en hyllest til søsteren.

– Sangen er min måte og si at jeg elsker henne over alt på jord. Hun er nummer én for meg. Jeg ville aldri hatt en frisk Therese, sier en rørt Holsten på TV.

Til VG sier Lillstrøm-mannen at han er en fyr som normalt aldri gråter.

– Om noen leser en tale til meg, så rikker jeg meg ikke. Men toner og musikk treffer en spesiell nerve. «Happy Tears» oppsummerer mitt liv til nå, konkrete opplever fra barndommen, forteller han.

– Jeg hadde lovet gutta at jeg ikke skulle sippe på TV, men her hadde jeg ikke en sjanse. Aslags fremføring tok helt knekken på meg, men på en god måte. Det var ikke trist, bare helt fantastisk. Jeg gråter gledestårer.

TÅREVÅT: Chris Holsten hadde på forhånd gruet seg til å snakke om det mest private. Foto: SKJERMBILDE/TV 2

I episoden forteller Tuva Syvertsen (36) at hun i starten av innspillingen betraktet Holsten som en ««happy go lucky-fyr», en som vet han ser bra ut og kanskje er litt klyse».

– Men etter å ha blitt kjent med ham i kveld, stemmer selvfølgelig ikke det, konkluderer hun.

Chris utelukker ikke at flere kan få samme førsteinntrykk, men forsikrer at det er fjernt fra sannheten. Han tror også TV-seerne vil innse det etter lørdagen.

– Jeg liker ikke å ha noe kjekkas-stempel på meg. Det er det siste jeg bryr meg om. De som kjenner meg, vet hvordan jeg er – en som elsker musikk, folkene rundt meg og vennene mine, sier han til VG.

Holsten får mange meldinger fra TV-seere, som er begeistret for det de ser.

– Det er hyggelig at de liker personen Chris, og ikke bare artisten. Nå kommer man også under huden på meg, og det har jeg kanskje ikke fått vist så mye før.

Lest denne? Chris Holsten gikk ned fem kilo under innspillingen

Publisert: 01.02.20 kl. 09:35

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser