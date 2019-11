SLUTT: Ian Ziering og kona Erin på en filmpremiere i Los Angeles i august i fjor. Foto: NINA PROMMER / EPA

«Beverly Hills»-stjernen Ian Ziering skilles

Skuespiller Ian Ziering (55) og kona Erin Ziering (39) går fra hverandre. De forteller hver sin versjon på Instagram.

Nå nettopp







Ian, for tiden aktuell i nye «Beverly Hills 90210», forteller i en post på sin Instagram at det er med tungt hjerte han og kona avslutter det ni år lange ekteskapet.

«I løpet av de siste årene har vi vokst fra hverandre», skriver han og skylder på at de begge har veldig travle arbeidsdager på hvert sitt hold.

«Hun er en av de mest fantastiske kvinnene jeg noensinne har møtt, og den besten mammaen for barna våre», sier 55-åringen – som har to døtre med Erin.

les også «Funkyfam»: Singel Emil kupper følgere fra Silas

Enkelte amerikanske medier har meldt om et særdeles stygt brudd.

Ian benytter imidlertid anledningen til å ta avstand fra alle sensasjons-skriverier, og sier at alle sitater som hevdes å være fra ham utover det han selv nå skriver, er usanne – og kun ment å skade familiens prosess med å takle situasjonen.

«Vi ber om respekt for privatlivets fred i denne vanskelige tiden, mens vi konsentrerer oss om det som er viktig for oss – jentene våre».

Erin er i sin post (se lenger ned i artikkelen) tydelig på at det er ektemannen som ønsker skilsmissen.

les også Gabrielle debuterer som skuespiller i norsk Netflix-serie

Paret har allerede flyttet fra hverandre. Erin har flyttet inn i nytt hus.

Hun skriver i sin melding til omverdenen at det er vanskelig å velge et skilsmissebilde, så hun har i stedet plukket ut et favorittbilde av seg selv:

«Etter ni og et halvt år som ektepar, har Ian bedt om skilsmisse. Han har spurt mange ganger, og nå vet jeg at tiden er inne for å gi opp».

Hun fortsetter:

«Det å vite at jeg ikke er den personen som kan gjøre ham lykkelig, gjør situasjonen mer fredelig. Jentene og jeg har det veldig bra, og kjenner på takknemlighet og kjærlighet i det nye livet vi nå er i ferd med å etablere».

Erin takker spesielt for støtten fra alle kvinner som viser søsterlig omsorg.

Både han og henne har fått tusenvis med sympatiklikk og flere hundre kommentarer hver.

les også Gwyneth Paltrow hyller Mette-Marits bilde

19 år har gått siden Fox rundet av den 10 år lange TV-serien «Beverly Hills 90210». I august fikk seerne et gjensyn med den populære staben.

Dette mener TV-anmelderne: Rar, komplisert og parodisk

Ziering, Jason Priestley (49), Tori Spelling (46), Jennie Garth (47), Gabrielle Carteris (58), Brian Austin Green (45) og Shannen Doherty (48) er alle med i oppfølgerserien «BH90210», som vises på C More og TV 2 Sumo.

Fått med deg at popstjernen Gabrielle skuespiller-debuterer i romantisk juledrama? Se trailer under:

Publisert: 02.11.19 kl. 07:42







Mer om