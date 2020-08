PAPIRENE I ORDEN: Julianna Margulies i «The Hot Zone». Foto: National Geographic / TV 2

TV-serieanmeldelse «The Hot Zone»: Ekstremt betimelig

En virusthriller fra i fjor. Toppaktuell i år.

«The Hot Zone»

Amerikansk thrillerdrama i seks episoder, premiere på TV 2 Sumo onsdag 12. august og TV 2 onsdag 12. august kl. 21.40

Manus: James V. Hart, Brian Peterson, Kelly Sounders, Jeff Vintar, basert på Richard Prestons bok

Med: Julianna Margulies, Topher Grace, Liam Cunningham, Noah Emmerich

Ett år kan være lang tid. I mai i fjor, da denne serien om et potensielt ebolautbrudd i Washington D.C.-området hadde premiere på National Geographic, er det nærliggende å tro at de fleste TV-tittere, etter endt dyst, tok seg til pannen, tørket svetten og tenkte noe à la: «Puh! Nære på. Godt vi sto han av!».

Ett år senere, i mai 2020, hadde vi alle blitt epidemiologer og fullbefarne sosiale medier-eksperter på alt som har med luftbåren smitte, hazmatdrakter, munnbind og håndvask å gjøre. (I juni og juli glemte vi visst alt vi hadde lært igjen, bare for å få en påminnelse da august banket på. Men det er en annen historie).

STILLE! VITENSKAPSFOLK I ARBEID: Topher Grace (til venstre) og Julianna Margulies i «The Hot Zone». Foto: Amanda Matlovich / National Geographic / TV 2

Med andre ord: Vi ser «The Hot Zone» – en serie fra i fjor, om noe som skjedde i 1989 – med helt andre og langt mer engstelige øyne i 2020 enn vi ville ha gjort for et år siden.

Serien er «inspirert» av Richard Prestons sakprosabestselger fra 1995, og er blitt kraftig dramatisert for å bli et – vel, et drama. Her må jeg være ærlig å si at privatlivet til vår heltinne, militærlege Nancy Jaax (Margulies), ikke er spesielt spennende skildret, eller gir særlig mye til serien.

Vi snakker amerikanske klisjeer i alle ledd, eplepai-spisende typer med familieverdiene i orden. Litt forfriskende er det jo at det er Jaax’ mann, spilt av Emmerich, som synes å være husholdningens mest årvåkne omsorgsperson. Dét er imidlertid ikke tilstrekkelig til å redde akkurat denne siden ved «The Hot Zone».

VASKE FOR LIVET: Det er ikke bare hendene som må desinfiseres i «The Hot Zone». Foto: Amanda Matlovich / National Geographic / TV 2

Heldigvis er ikke dette privatlivet seriens hovedanliggende. Og som stadig mer paranoid kamp-mot-klokken thriller har «The Hot Zone» en god del å by på. Margulies myndige opptreden, for eksempel, og den lovløse outsider-stilen til den gamle mentoren hennes, Wade Carter (Cunningham).

Sistnevnte er en klassisk rebell i opposisjon til fastlåste tenkemåter, og er nå så godt som utstøtt fra det gode vitenskapsselskap. Noe av det mest interessante med «The Hot Zone» er at den tar oss med til tidligere utbrudd i Afrika. Carter har jobbet på feltet i flere tiår, og var på plass da viruset får sitt navn i 1976.

MENTOR OG PROTESJÉ: Liam Cunningham og Julianna Margulies i «The Hot Zone». Foto: National Geographic / TV 2

«Monsteret kommer alltid tilbake», sier Carter, selve personifiseringen av «klok av skade», i 1989. Grensesprengende drama er «The Hot Zone» ikke. Men obligatorisk TV for potensielle festløver er det blitt – ett år på overtid.

Anmelderen har sett tre av seks episoder

Publisert: 12.08.20 kl. 21:04

