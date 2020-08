BALANSERER: - Man føler jo at man balanserer i en se og bli sett-kultur. Er man der for å please eller vil man aller helst jobbe med prosjektene sine? Foto: Espen Solli / TV 2

Slik gikk det da bloggeren logget av sosiale medier

Joakim Kleven - YouTuber og kjent fra TV 2-serien «Bloggerne» - tok seg seks ukers pause fra Instagram i sommer og da gjorde han seg nye erfaringer.

- Jeg vil ikke bli sett koste hva det koste vil. De seks ukene var jeg mindre stresset og mer fokusert på det virkelige livet enn livet på Instagram, sier Kleven til VG.

I februar debuterte 27 åringen i «Bloggerne». Men han var allerede da kjent for de fleste av seerne som bestevenn med flere av landets største bloggere. Han har også vært med i «Sophie Elises verden» og hatt regi for Aftenposten-serien «Sweatshop».

Identitetskrise

– Man føler jo at man balanserer i en «se og bli sett»-kultur. Er man der for å please eller vil man aller helst jobbe med prosjektene sine? Jeg er mest opptatt av det siste, men samtidig føler jeg at jeg må synes også, sier han.

– Jeg må innrømme at jeg har vært gjennom en identitetskrise rundt nettopp hvem jeg vil være - og hva jeg vil skape. Jeg har kommet til at det er ikke viktig å filme og poste i nuet hele tiden. For meg er det viktigste å drive plattformen min Generation 2.0. Lage virale videoer som får folk til å tenk og løfte frem hjertesakene mine, der du enten bli provosert eller engasjert i det jeg mener, sier han videre.

Men samtidig er han ikke redd for å rette kamera mot seg selv når det er viktig og riktig. For som han sier

– Jeg har et behov for å bli sett og en grunn til å bli hørt. Selv om man er influenser er man ikke nødvendigvis tatovert med annonser i panna. Jeg håper at det jeg driver med kan inspirere andre til å skape noe av ingenting og snakke om det som er vanskelig.

Fortalte om spisefortstyrrelser

Allerede for to år siden gjorde Joakim Kleven seg bemerket da han delte en video og fortalte sin egen historie om spiseforstyrrelser.

– Det fikk jeg de fineste tilbakemeldingene på som jeg noen gang har fått. Jeg har fått høre så mange historier og det er så mange gutter som sliter med dette.

– Vi snakker alt for lite om gutters mentale helse. To av tre selvmord er det menn som begår. Alle vil vi gjerne seg bra ut. Vi fikser på utsiden, mens det egentlig er innsiden som burde vært gjort noe med.

Joakim Kleven gleder seg til en ny sesong av «Bloggerne».

– Det kan være skummelt å eksponere seg selv så mye som man gjør i en TV-serie som dette. Alle skal ha en mening om deg. Folk ser deg på mange måtere gjennom et teleskop. Alt du gjør blir så forstørret og forsterket. Jeg har slitt litt med det i første sesong. Men nå føler jeg meg tryggere. Jeg tør senke skuldrene og gi litt mer faen.

