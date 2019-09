ALVORLIG: Tord Kinge spiller Victor i del to av «Nudes», der han blir anklaget for spredning av barneporno. Foto: Barbosa Film / NRK

TV-anmeldelse «Nudes»: Nakenbilder på avveie - igjen

En mer pedagogisk TV-serie om «slut shaming» og hevnporno har du trolig ikke sett.

«Nudes»

Norsk ungdomsdrama i ni episoder

Legges ut på NRK TV søndager - tre og tre episoder av gangen

Regi: Liv Joelle Barbosa Blad og Erika Calmeyer.

Med: Bl. a: Tord Kinge, Lena Reinhardtsen, Anna Storeng Frøseth

«Vil du ha dickpick?» står det i en SMS fra et ukjent nummer til Sofia, etter at sex-videoen av henne har gått viralt på skolen. Tre ungdommer havner brått og brutalt i sin første livskrise da nakenbilder havner i feil hender, og de ikke lenger har kontroll over situasjonen.

Å skildre et mye behandlet tema på en original måte og samtidig skape resonans hos en ung målgruppe metta på visuelle inntrykk, er ikke lett. Men produksjonsselskapet Barbosa Film i samarbeid med NRK P3 har løst det gjennom et smart format: De tre rollefigurene er i alderen 14, 16 og 18 år, og satt i tilsynelatende forskjellige miljøer i Bærum, Kristiansand og Vikhammer.

Serien er forseggjort, men basert på å ha sett to av tre deler, der det er en del variasjon mellom de to, er det vanskelig å konkludere for mye om serien som helhet.

VENNINNER: Første historie i «Nudes» er lagt til Kristiansand. Fra venstre: Sorya Kim Thach, Lena Reinhardtsen, Johanne Regine Svendsberget og Nora Mæsel Syvertsen. Foto: Barbosa Film / NRK

Del én har et godt fortellerdriv og spennende plott. Likevel blir jeg blir ikke helt sugd inn i det indre følelseslivet og frustrasjonen Sofia kjenner på. Alvoret setter virkelig inn i del to. Her skapes tydelig intensitet og nerve både i bildeutsnitt og klipp, men særlig gjennom svært gode skuespillerprestasjoner fra 19-årige Tord Kinge i rollen som Viktor. Det er så man kjenner stikket som går gjennom kroppen hans. Angsten. Stresset.

«Nudes» går langt i å gi nyanserte skildringer av alvorlige situasjoner, og briljerer med interessante vinklinger som viser at det kan være flere sider av en sak. Alt er som kjent ikke slik man tror.

Med det sagt, kan serien tidvis virke litt formulaisk. Nå kommer «Nudes» uheldigvis i kjølvannet av et av årets mest interessante og cinematiske TV-serieopplevelser om og for ungdom, «Euphoria».

Likevel kunne man kanskje spart litt på den teskjeen, og latt bildene tale for seg. Som ulike visuelle hint om den dualiteten som gjerne kommer i spennet mellom hjem, fest, skole, populærkultur og pornokultur. Antydninger om hvilke mekanismer som gjør at noen handler slik de gjør, uten ekstra pålegg av verbale forklaringer.

For her finnes forklaringer på alt.

Anmeldelsen er basert på seks episoder.

