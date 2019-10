NORSKE KRISTINE: Miles Halter (t.v.) og norske Kristine Frøseth har sentrale roller i den nye HBO-serien. Foto: Alfonso Bresciani / Hulu

TV-anmeldelse: «Looking For Alaska» – Den våte high school-drømmen 2.0

«Looking for Alaska» maler et nostalgisk bilde av den amerikanske high school-drømmen anno 00-tallet, med norske Kristine Frøseth i en sentral rolle.

Amerikansk ungdomsdrama i åtte episoder

Premiere på HBO Nordic 19. oktober

Utøvende produsenter: Stephanie Savage og Josh Schwartz

Regi: Sarah Adina Smith (Hanna and Legion) har regissert den første episoden

Med: Charlie Plummer, Denny Love, Kristine Frøseth, Jay Lee, Landry Bender, Sofia Vassilieva.

Det eneste Miles «Pudge» Halter (Charlie Plummer) kan skryte av at han kan, er å sitere kjente personers siste ord. Han har lest biografier, men sjelden verker av store diktere. Nesten litt som en wikipedia-bot. Og der avsløres også Miles som person: En menneskehinne av en overbeskytta «incel»-gutt med manko på erfaringer, som har reist langt til en kostskole i Alabama for å erverve seg personlighet i form av levd liv.

Iført Ashton Kutcher-aktig sveis, Chad Michael Murray-aktig fjes, og steinvaska Steinerskole-skjorter, henger stilen i tråd med året John Greens debutroman er fra, og som serien er basert på: 2005. Samtidig males tiåret utover veggene gjennom et soundtrack som drar oss tilbake til da «indie» var kult, med spor av The Killers, Bloc Party, LCD Soundsystem, The Hives, Outkast, og Gorillaz. Miles som ser ut som han har sittet og stirret inn i en vegg litt for mye, blir selvsagt betatt av den mystiske Alaska Young, spilt av norske Kristine Frøseth som skildres gjennom Miles’ betatte, fetisherende blikk på henne. Hun kan både finne på å plassere hånda hans på puppen sin i en entusiastisk historiefortelling, men er også utstyrt med noen litt malplasserte feministiske utsagn som parkerer gutta, som samtidig plasserer serien politisk korrekt i vår tid, #metoo-æraen.

Den tilsynelatende overfladiskheten speiles videre i presentasjonen av campus, i stil med de fleste andre filmer og serier som sentrerer rundt en high school med ryktet i behold: Alt handler om status og livet på campus, noe som ofte innebærer inntak av rusmidler og diverse ondskap. Det nikkes spesielt til TV-klassikerne «Gossip Girl» og «The O.C», hvis serieskapere Josh Schwartz og Stephanie Savage også står bak. Klasseulikheten er grunnlaget for mye av dramaet, som gjerne kan finne sted i selskaper der folk av en viss rang er invitert. Miles befinner seg fort på den sida som er i krig mot de rike «weekend warriors», de som reiser hjem til sine store «mansions» hver fredag. Men den viktigste regelen på campus gjelder på tvers av sosial status: Blir du selv busta med alkohol eller weed, «si ingenting». Da er du ferdig.

Det skrus fort opp for intriger, og en visshet om at noe mørkere vil skje, noe som ligger og ulmer i stemningslandskapet. Men der «The O.C» og «Gossip Girl» skilter med komplekse karakterer med mer attitude, sarkastiske onelinere og komikk på karakterenes vegne, ser jeg ingen utprega ekvivalenter her. «Looking for Alaska» har ingen karakterer á la Summer Roberts, Blair Waldorf, Chuck Bass, eller Seth Cohen. Dog er Chip, aka The Colonel, en karakter å trekke frem, som er godt skrevet og velspilt av Denny Love. Han er kjapp i replikken, ærlig og reflektert, samtidig som castingen av en afroamerikaner i en opprinnelig «hvit» rolle politiserer klassetematikken ytterligere. Vi får også et interessant innblikk i problematikken fra «den andre sida» i hans kjæreste som må innfinne seg med å tilhøre «the weekend warriors».

Hva som står på spill for vår kjære Miles er enda ikke klart. Men han spilles overbevisende av Charlie Plummer, og vokser seg litt større for hver episode, lik de andre karakterene. Det er en lovende start på en serie jeg har trua på vil komme godt i land – også selv om en gæern svane kan komme i veien.

Anmeldelsen er basert på tre episoder.





