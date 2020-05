TV-AKTUELL: Ida Bakke, her hjemme i Trondheim etter innspillingen av «Paradise Hotel». Foto: PRIVAT

«Paradise»-Ida: – Plutselig var jeg hun skalla med kreft

Ida Bakke (21) fikk akutt lymfatisk leukemi før hun hadde rukket å bli tenåring. I over to år bodde hun nærmest på sykehus.

Bakke har en egen YouTube-kanal, der hun svarer på private nærgående spørsmål fra nysgjerrige følgere. Før helgen ble hun spurt om hun har silikon i brystene.

– Jeg har silikon og kan fortelle hvorfor jeg tok det, for jeg vil ikke oppfordre noen til å gjøre det egentlig, svarer 21-åringen i TV-opptaket.

– Da jeg hadde kreft, sluttet puppene å vokse. Utviklingen stoppet, forteller Ida og mener at det var cellegiften som forårsaket det.

– Virket håpløst

Det er første gang hun snakker offentlig om kreften, som rammet i 2011 – da hun var 12 år.

Bakke forteller til VG at hun var så syk at hun forberedte seg på at hun kunne komme til å dø.

– Jeg fikk vite at jeg var i en høyrisikogruppe. Medisinen var så sterk at jeg tenkte at jeg nesten ikke ville klare det. Alt virket håpløst.

Men hun var ikke redd for å dø.

– Jeg prøvde å berolige mamma og pappa med å si at døden ikke skremte meg, men det var et sårt og vanskelig tema. For dem var døden et uaktuelt utfall.

Mistet nesten to skoleår

Akutt lymfatisk leukemi er ifølge Norsk Helseinformatikk en form for blodkreft hvor en bestemt type hvite blodlegemer, såkalte lymfocytter, formerer seg uhemmet. NHI opplyser at 80 til 90 prosent av alle barn med sykdommen blir helbredet.

Ida var syk i to og et halvt år og tilbrakte det meste av tiden på sykehus. Hun gikk glipp av nesten hele 8. og 9. klasse.

– Jeg tror jeg kan telle på to hender hvor mange hjemmedøgn jeg hadde. På de drøyt to årene var jeg kun innom skolen noen få dager.

2011: Ida som 12-åring – på sykehuset med mamma Lolita Vindsetmo. Foto: PRIVAT

21-åringen beskriver denne perioden som uvirkelig.

– Det er jo sånn man bare leser om i ukeblader, og så blar man om til neste side og ser på matoppskriftene. Plutselig befant vi oss midt i det. I dag føles det som et helt annet liv. Som 12-åring er man jo i utgangspunktet i en liten identitetskrise, og så sitter man plutselig der – isolert og uten hår på hodet.

Takknemlig

Før sykdommen så Ida på seg selv som en populær jente.

– Plutselig var jeg hun skalla med kreft, og jeg trodde ingen gutter kunne like meg. Det var en tøff tid med lav selvtillit.

Legene skal ganske raskt ha sett at behandlingen hadde god effekt. Det ga Steinkjer-familien styrke. I dag er Ida frisk og uten senskader.

– Jeg skal absolutt ikke si at jeg ville gått gjennom dette på nytt, men jeg er takknemlig for den erfaringen jeg har fått, sier Ida.

21-åringen mener hun er blitt fortere voksen og i mindre grad lar seg påvirke av uvesentligheter.

– Mens jeg har venner som blir irritert fordi de ikke finner Tress-is på butikken, så er det bare småting for meg, sier hun og ler.

I disse dager er hun altså aktuell i omstridte «Paradise Hotel». Ida i bikini er et syn seerne er blitt godt kjent med. Dermed blir også bryststørrelsen et tema i dialog med følgerne.

Bakken forklarer i videoen at moren fra naturens side er utstyrt med store bryster, og at hun derfor også trodde hun ville få det.

Det skjedde imidlertid ikke, noe Ida mener skyldes nettopp kreftbehandlingen. Derfor opererte hun inn silikon da hun ble 18 år.

REALITY: Ida Bakke, her under innspillingen av «Paradise Hotel» i Mexico. Foto: Viaplay

Hun tenkte veldig nye gjennom inngrepet på forhånd.

– Og du hadde ikke noe pupper. Det var ikke sånn at du hadde litt store og ville ha større, presiserer mamma Lolita Vindsetmo, som også er med i datterens videoopptak.

– Nei, det var veldig flatt, sier Ida.

Da Ida først valgte å legge seg under kniven, var det viktig for henne at det skulle se naturlig ut.

– Jeg ville aldri fronte et sånt inngrep. Når jeg fraråder andre fra å operere inn silikon, er det fordi jeg mener man bør være godt oppe i 20-årene før man er moden nok til å bestemme det.

– Angrer du selv?

– Nei, jeg er fornøyd med resultatet. For meg satte sykdommen en stopper for en naturlig prosess. Men kanskje jeg hadde tatt et annet valg om jeg var eldre? Det vet jeg jo ikke.

Ida ønsker å fortelle sin historie, fordi hun mener man oftest hører om tilfeller som ender trist. Særlig er det viktig å spre budskapet til andre barn og unge i samme situasjon om at det kan gå bra, og at livsgnisten kommer tilbake.

– Jeg mistet meg selv i to og et halvt år. Nå vil jeg leve. Derfor meldte jeg meg på «Paradise». Jeg vet hvor fort livet kan snu, og ingen skal få dømme meg eller hindre meg i å gjøre noe jeg har lyst til. Jeg vet jeg gjør en god figur på TV.

Hun har lukket Instagram og vil ikke åpne den før etter at serien er ferdig – for å holde på spenningen. Jodel har hun slettet, fordi hun mener det skrives så mye stygt.

– Jeg vet at noen der sier at de ikke tror jeg har hatt kreft. Det gjør meg ... Ja, jeg vet ikke helt hva jeg skal si.

Bakke, som bor i Trondheim og studerer barnevernspedagogikk, sjekket inn halvveis i årets «Paradise»-sesong. Finalen sendes 27. mai.

