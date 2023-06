VILL VEST: Søndag er Viggo Venn en av favorittene til å vinne «Britain’s Got Talent» med sitt klovneri. – Britene har et spesielt øye for det absurde. De er jo vokst opp med absurd, britisk humor, alt fra Monty Python til Mr. Bean, sier Venn til VG.

«Britain’s Got Talent»-finalist Viggo Venn: − Helt spinnvilt!

Ifølge britiske bookmakere er det kun én mann som står mellom norske Viggo Venn (34) og 3, 4 millioner premiekroner i søndagens finale i «Britain’s Got Talent». Men ønsker vår Venn egentlig vinne?

Kortversjonen Norske Viggo Venn (34) er i finalen av «Britain's Got Talent» søndag, og konkurrerer om premie på 3,4 millioner kroner.

Bookmakere anser bare danseren Musa Motha som en større favoritt til å vinne.

Venn har allerede fått mye internasjonal oppmerksomhet for sine humoristiske innslag med refleksvest.

Til tross for suksessen, sier Venn litt spøkefullt at han egentlig håper at han ikke vinner, fordi «klovner skal jo tape hele veien». Vis mer

Fredag kveld var det kun danseren Musa Motha som hadde bedre odds enn Venn til å vinne 250.000 pund, eller 3, 4 millioner kroner, søndag kveld. Og det er her Venn selv blir uvenn med det hele Norge heier på;

– På en måte håper jeg at jeg ikke vinner. Er ikke det litt usjarmerende? Klovner skal jo tape hele veien. Feile, feile, feile – det er dét klovner gjør, sier Venn på telefon fra backstage-området til «Britain’s Got Talent», der drillen før søndagens finale for lengst er i gang.

Så tar han heldigvis av seg klovnemasken for en stakket stund:

– Men er det én gang i året det kan være motsatt, så er det på søndag!

Det står altså om 3,4 millioner kroner og opptreden foran Kong Charles og andre rojaliteter på årlige The Royal Variety Performance (som NRK sender hver nyttårsaften etter midnattsslaget).

Viggo Venn beskriver tiden etter første audition på «Britain’s Got Talent» som «helt ko-ko».

– En restauranteier i Hellas var på tråden umiddelbart og ville fly meg over. Etter semifinalen ble jeg gjenkjent på gaten og det rant inn videoer fra alle verdenshjørner – Brasil, Mexico, Algerie – av folk som danset med refleksvest. Helt spinnvilt, sier han.

– Ja, for hva er det med Viggo Venn og refleksvester?

– De er jo veldig synlige da. Og jeg følte meg klar for å bli mer synlig!

Her kan du gjenoppleve Venns semifinale-nummer:

Han hadde allerede et lite navn i open mic-miljøer i London da ITV fikk snusen i ham.

– I løpet av ett års tid etter pandemien opptrådte jeg vel på hver eneste pub i London med et publikum på seks til seksti. Omtrent fjorten i gjennomsnitt, tenker jeg, forteller han.

Det ble mildt sagt noe helt annet med 4000 elleville publikummere – i refleksvest – i semifinalen tidligere denne uken.

– I utgangspunktet dro jeg på audition fordi jeg tenkte det kunne være et morsomt klipp å legge på nettet, at jeg ble x’et ut av konkurransen.

– Som Simon Cowell da også gjorde da han trykket på den røde exit-knappen?

– Ja, han gjorde det eneste rette, han, og det som jeg hadde forventet. Simon likte på ekte ikke min audition, men jeg var jo uansett bare der for å ha det gøy selv og spre glede, sier Venn som merket at stemningen snudde i semifinalen.

– Da tror jeg at han fikk sansen. Jeg tok likevel refleksvesten fra ham i semifinalen som en liten hevn med glimt i øyet for x’en han ga meg. Akkurat da hadde hver bidige person i Hammersmith Apollo – 4000 – refleksvest på seg, utenom Simon ... Vi får se om vi blir venner i finalen!

Men her kaller Viggo Venn Norge for kjedelig ...

– Jeg var konferansier på den offisielle 17. mai feiringen i London, og der fikk jeg sagt unnskyld til den norske ambassadøren til Storbritannia og Finansministeren, sammen med flere tusen oppmøtte nordmenn, for at jeg sa «Norway is really boring». Ambassadøren humret og lo, så jeg tolker det som at jeg ble tilgitt fra offisielt hold, sier Viggo Venn.

– Hva kan vi forvente oss i finalen søndag, utenom refleksvestene selvfølgelig?

– Dette er statshemmeligheter! Men jeg skal iallfall gjøre noe godt igjen, og jeg kommer til å avslutte med et pang. Og hvem vet, kanskje det ikke blir så mange refleksvester?