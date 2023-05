TV-VETERAN: Lisa Rinna, her på TV Movie & TV Awards i Los Angeles i fjor.

Lisa Rinna forklarer TV-exit: − Får drapstrusler

Fansen fortvilte da Lisa Rinna (59) i januar trakk seg fra «The Real Housewives of Beverly Hills».

Etter åtte år med intriger og drama takket skuespilleren for seg i realityserien.

Reaksjonene uteble ikke i sosiale medier. Seere uttrykte sorg og frustrasjon.

«Hvis du slutter, vinner haterne», skrev en kvinnelig fan i et kommentarfelt – og sikter til at Rinna har hisset på seg både seere og andre fruer mer enn én gang.

– Ikke sunt

I et intervju med London Evening Standard utdyper Rinna nå hvorfor hun fikk nok.

– Verden i seg selv er blitt så eksplosiv at responsen vi får, ikke lenger kan måles opp mot det vi gjør. Jeg ville ikke leve sånn lenger, sier TV-stjernen, også kjent fra serier som «I gode og onde dager», «Veronica Mars» og «Melrose Place».

– Jeg tror ikke det er sunt, sier Rinna om måten mange mennesker reagerer på og forholder seg til kjente personer.

Selv mener hun at fansen i dag oppfører seg helt annerledes enn da hun for snart ti år siden ble med i «The Real Housewives of Beverly Hills».

– Jeg mener, vi får drapstrusler, sier hun.

EKTEPAR: Harry Hamlin og Lisa Rinna på en premiere i Beverly Hills i mars.

Rinna beskriver enkelte tilbakemeldinger som noe av det mest grusomme hun har sett på trykk i hele sitt liv.

– Det er jo bare en dum serie! Jeg landet på at tiden nå var inne til å gi meg. For være ærlig, er jeg ikke sikker på hvor lenge denne serien kan overleve sånn som ting har utviklet seg, sier 59-åringen.

SoMe-kjendis

Rinna ble med i «The Real Housewives of Beverly Hills» i 2014, i sesong fem. For tiden er hun mest synlig i sosiale medier, blant annet på Instagram, der hun har 3,6 millioner følgere.

Rinna mener for øvrig at hennes døde mor, som døde i 2021 – 93 år gammel, ga henne et «lite spark bak» med tanke på frueserien.

– Jeg lo og sov og hørte stemmen hennes si: «Det er på tide at du slutter». Det er ganske vilt. Halvparten av jordens befolkning vil tro på det, mens den andre halvparten vil si at det høres sprøtt ut, sier hun.

Skuespilleren har ingen nye offentliggjorte roller på gang. Hun er imidlertid svært aktiv på TikTok, hvor hun har 531.000 følgere.

Rinna har siden 1997 vært gift med skuespiller Harry Hamlin (71).

