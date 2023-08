NY SJANSE: Atle Antonsen inntar tronen i «Kongen befaler» igjen i høst.

Atle Antonsen (54) tilbake i «Kongen befaler»: − Helt fantastisk

Opprinnelig sa Atle Antonsen nei til «Kongen befaler» etter fjorårets rasismeanklager, men til høsten er han tilbake på skjermen som konge.

– Det er kjempehyggelig, helt fantastisk. Noe av det hyggeligste jeg gjør, er «Kongen befaler», sa Atle Antonsen da Warner Bros. Discovery hadde høstlansering onsdag formiddag, som ikke kommenterte rasismebråket fra i fjor, men kun lot seg intervjue med resten av «Kongen befaler»-gjengen.

I etterkant ønsket han heller ikke å svare på hvordan det siste året har vært for ham.

I november 2022 ble det kjent at Sumaya Jirde Ali anmeldte Atle Antonsen for hatefulle ytringer. Saken ble henlagt av statsadvokaten, så påklaget, og til slutt henlagt av riksadvokaten.

Kort tid etter hendelsen ble kjent, ba han om fritak fra radioprogrammet «Misjonen» på P4. Samtidig ble det også kjent at han trakk seg fra «Kongen befaler» på Discovery.

Nå er Antonsen tilbake på tronen i høstens kommende sesong av «Kongen befaler», etter å ha fått tilgivelse fra sin arbeidsgiver, Warner Bros. Discovery.

– Atle Antonsen har bedt om unnskyldning. Han har uttrykt stor empati med Sumaya Jirde Ali, og han er svært lei seg for den hetsen hun er blitt utsatt for som følge av denne saken, uttalte kommunikasjonsdirektør Hanne McBride i Warner Bros. Discovery da programlederen ble hentet tilbake etter at Bård Ylvisåker hadde steppet inn som vikar.

– På generelt grunnlag er vi ikke tilhengere av å kansellere innhold. Vi er heller ikke tilhengere av å kansellere personer fra TV-skjermen og offentligheten. Det skal være rom for tilgivelse av folk som har begått feil og bedt om unnskyldning, sa McBride.