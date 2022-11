TV-FJES: Julie Bowen, her på en premiere i Beverly Hills i 2017.

«Modern Family»-stjernen Julie Bowen: − Jeg var forelsket i en kvinne

Julie Bowen (52) definerer seg som «straight», men forteller i ny podkast at hun en gang falt for en av samme kjønn.

Skuespilleren, best kjent for rollen som Claire Dunphy i komiserien «Modern Family», letter på sløret i «Quitters-podkasten hun driver sammen med Chad Sanders (44).

Duoen har hver uke celebre gjester på besøk, og denne uken er det «The Bachelor (Ungkaren)»-kjendis Becca Tilley (35) som er invitert.

Tilley var med i sjekkeserien to ganger, uten hell. Men 35-åringen har senere funnet lykken med en kvinne, nærmere bestemt musiker Hayley Kiyoko Alcroft (31).

Det er når merkelapper rundt seksuelle preferanser blir samtaletema at Bowen deler en personlig opplysning.

– Jeg er straight. Jeg har alltid vært straight, sier hun før hun informerer:

– Jeg var forelsket i en kvinne en stund, men hun elsket ikke meg tilbake, sier skuespilleren.

– Hun likte kvinner, men hun likte ikke meg på den måten, forklarer Bowen.

Les også «Modern Family»-stjernene: Mishandling, brystreduksjon og frosne embryoer Mafiakoblinger, operasjoner, familiebråk og tragedier preger livene til mange av stjernene fra suksesserien «Modern…

TV-stjernen, som i 2018 ble skilt fra ektemannen Scott Phillips (49) etter 13 år, sier ikke når denne forelskelsen fant sted.

– Det resulterte jo ikke i noe ordentlig, så jeg ble aldri egentlig testet rundt oppfatningen av min egen seksualitet eller noe som helst, sier 52-åringen.

Bowen er uansett tydelig på at hva hun gjør på sitt eget soverom, kun er hennes sak og ingen andres. Hun synes det er «latterlig» at andre er så opptatt av hva andre mennesker gjør i sengen.

TV-PAR: Julie Bowen og Ty Burrell spilte ektepar i «Modern Family». Her under Emmy Awards i Los Angeles i 2011.

Bowen er sterk motstander av å putte folk i kategorier basert på seksuell legning.

– Hva folk gjør med kroppen sin, bør ikke være det første vi vet om andre mennesker – eller det første vi bryr oss om. Det er hver persons egen business, sier hun.

Becca Tilley er enig og forklarer at hun selv ikke putter noen merkelapp på egen legning.

– Jeg er bare tiltrukket av mennesker, sier hun og betror at hun falt så fort for Kiyoko Alcroft at hun «ikke hadde tid til å reflektere over hva det innebar».

Det var første gang hun forelsket seg i en av samme kjønn.

– For meg var det ikke noen stor sak «å komme ut», men jeg håper det kommer en dag der folk ikke trenger å stå frem. det forårsaker ofte mye stress og ekstra belastning, sier realitykjendisen.

– Det å forelske seg bør bare være en naturlig og vakker ting, som ingen skal behøve å forklare, mener Tilley.

Les også «Modern Family»-stjerne raser mot paparazzier Ariel Winter (20) sletter egne profiler på sosiale medier i protest mot nærgående fotografer.

I «Modern Family, som gikk på lufta fra 2009 til 2020, spilte Bowen gift trebarnsmor.

TV-serien høstet en rekke priser, og hovedrolleinnehaverne kunne på slutten håve inn 4,2 millioner kroner hver i honorar per episode.

«Modern Family» kan i disse dager strømmes på Disney+.

Flere rampelys-nyheter på VGTV: