VILLAEN: Slik ser «grøsserhuset» ut i den ferske boligannonsen.

Spøkelseshuset fra «Stranger Things» til salgs

Villaen i Georgia i USA, der grufulle hendelser utspiller seg i sesong fire av Netflix-serien, skal få nye eiere.

Huset er for TV-seerne kjent som Creel-huset i den nyeste sesongen av skrekkdramaet «Stranger Things».

Deler av innspillingen har også foregått der, selv om mye ble spilt inn i Litauen og New Mexico.

Over 15 mill.

Handlingen utspiller seg i Indiana, men den viktorianske villaen, der marerittet rammer Creel-familien, ligger i virkeligheten i Rome i Georgia.

Mye av innspillingen har foregått både inne i huset og utenfor.

Og nå er boligen altså lagt ut for salg med en prislapp på drøyt 15,4 millioner kroner.

TV-BEBOERE: (F.v.) Skuespillerne Raphael Luce som Henry Creel, Tyner Rushing som Virginia Creel, Kevin L. Johnson som unge Victor Creel og Livi Burch som Alice Creel foran huset i «Stranger Things».

Det er meglerhuset Toles, Temple & Wright som står for salget av huset med gateadressen 906 E 2nd Ave.

Meglerne utnytter husets «kjendisstatus» i boligannonsen, som ble lagt ut søndag:

«In a Stranger turn of events, the iconic «Creel House» can be yours!», heter det i beskrivelsen.

De har også utstyrt hjemmet med «skjeletter» både på terrassen og i badekar.

BAD: Her er ett av boligens mange baderom.

Meglerehuset har lagt ut en rekke bilder inne fra villaen, og VG gjengir med tillatelse.

Villaen har steget kraftig i pris siden forrige gang det ble solgt – i 2019. Da var salgssummen på 3,6 millioner kroner.

TRAPPEN: Dette er en del av huset som TV-seerne kjenner igjen.

Huset er siden pusset opp for å ligne sin opprinnelige form fra bygningsåret 1882.

Villaen er også renovert etter at TV-innspillingen, selv om deler av inventaret fra serien fortsatt befinner seg der.

Hvem som eier den tre etasjer høye villaen nå, er ikke offentlig kjent, men huset ble inntil for noen år siden brukt som «Bed & Breakfast».

HUMORGRØSS: Meglerfirmaet har lagt ut bilder fra terrassen med «skjeletter» i stolene utenfor.

Huset, som skal ha et bruttoareal på over 550 kvadratmeter, har syv soverom og syv bad.

VGs anmelder ga sesong fire av TV-serien terningkast fem i mai, og beskrev den som «større, skumlere, eklere og mer brutal» enn de foregående.

