PÅ SYKEHUSET: Moren til Isak Dreyer tok dette bildet av sønnen på sykehuset om kvelden etter at han våknet kullosforgiftet i bilen sammen med en kamerat.

Isak Dreyer ble alvorlig kullosforgiftet: − Jeg våknet opp nesten dau

Isak Dreyer, kjent som «Norges tøffeste» ble nylig alvorlig kullosforgiftet mens han var på rypejakt med en kamerat. – Jeg våknet opp nesten dau.

Det forteller Isak Dreyer i siste utgave av NRK-podkasten «Skitprat med Jens og Isak».

Det var NRK som omtalte denne saken først.

– Vi ble lagt inn på sykehus etterpå og der ble vi fortalt at vi var bare mellom ti minutter og en time unna. Så alvorlig var det, forteller Isak Dreyer til kompisen Jens Kvernmo i podkasten.

– Det skjedde for rundt 14 dager siden, sier Isak Dreyer til VG.

Han ønsker ikke å si noe mer enn det som kommer frem i podkasten, men er innforstått med at VG omtaler saken.

ALVORLIG: Da han ble lagt inn på sykehuset samme kveld fikk han beskjed om at det som hadde skjedd var svært alvorlig.

– Jeg våknet opp nesten dau, sier Isak Dreyer i podkasten

Her forteller han at han og en kompis hadde reist til fjells. Planen var å gå på rypejakt på Saltfjellet. Da de to kameratene kom frem om kvelden overnattet de og de hundene i bilen. Det var kaldt og de hadde tatt med seg en spritbrenner og lukket alt av vinduer i bilen før de la seg.

– Jeg var halvkvalm og kjente at jeg måtte ha vann og slapp den ene hunden, Buster, ut av bilen. Den gikk rett i bakken og svimte av. Det syntes jeg var veldig pussig, sier Isak.

Da han selv kom ut av bilen klarte han så vidt å klamre seg fast i bilen før han svimte av. Bedre gikk det ikke for kompisen, forteller Isak Dreyer i podkasten.

De to kameratene prøvde å komme seg på rypejakt, men måtte bare gi opp.

– Alt gikk i surr for oss. Det vi skulle ha gjort var bare å lagt oss rett ned og fått et helikopter til å hente oss, sier Dreyer.

Men legger han humoristisk til:

– Jeg tror nok djevelen ser mørkt på å ta meg imot.