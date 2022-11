Montasje: Fredrik Arff/Fremantle/NRK

Maskorama 2022: Her er alle hintene

Årets største gjettelek er i gang. Her samles alle hintene som kommer i løpet av sesongen.

Første sending av det elleville kostymeshowet er tilbakelagt. I årets sesongpremiere måtte «Hytta» vise ansikt.

Det viste seg å være verdensmesteren i roing, Birgit Skarstein. Men syv figurer er fortsatt med i dansen.

I andre sending var det «Snøroboten» som måtte kaste masken, og bak den var det til manges overraskelse ikke et ekte menneske – men barne-TV-stjernen Fantorangen.

I «Maskoramas» tredje program var det Frøya som ble stemt ut av seerne. Og hvem skjulte seg inni kostymet? Selveste programleder og NRK-profil Ingrid Gjessing Linhave.

VG har samlet alle ledetråder og hint som har kommet så langt.

Her er det vi har fått vite.

Zombien

Har østlandsdialekt.

Holder til på en gård i et fjordlandskap.

En lang laban, vel tre hoder høyere enn Silje Nordnes, som er 167 centimeter høy. Men samtidig virker det som om den ene armen som beveges på en menneskelig måte er veldig mye lenger nede enn normalt? Ikke er det noe nakkebevegelser der kostymet tilsier at hodet skulle være.

En god sangstemme.

Dommerne spekulerte i om «såret» kunne være et bilde på kjærlighetssorg.

Det er et kort det står «jackpot» på i introen i episode 2.

I panelet løftes Espen Nakstad (HVA. I. ALLE. DAGER!!!!) frem som et mulig navn. Hvis den mannen kan synge i tillegg til å redde Norge fra pandemi, så blir det rett og slett for mye.

I panelet foreslår gjestedetektiv Sander Randulle Dale Jakob Skøyen. «Meget fengende».

Hint fra Zombien selv:

– Jeg er ofte omtalt i media, men ikke alltid for det jeg er mest kjent for.

– Selv om det til tider kan kjennes merkelig, kan jeg heldigvis vende tilbake til der alt er trygt og kjent.

– Da jeg vokste opp, var det til tider tøft for selvtilliten min.

– Jeg ble bitt her om dagen, og fikk et sår som ikke ville gro.

– Jeg er bare meg selv, og det har jeg vært hele veien.

– Jeg har gjort meg gode erfaringer i livet, og har plukket med meg gull på veien. Jeg har noen topp-plasseringer å vise til, sier Zombien i introen til episode fire.

To påstander der bare en er sann i episode tre:

– Jeg har masse tatoveringer, så mange at jeg har mistet tellingen faktisk.

– Jeg elsker mat, kjøtt, menneskehjerner, men spesielt østers, såpass at det en gang fikk entusiastisk mediedekning.

Sangene Zombien har sunget:

«Somebody to love» – Queen

«Someone you loved» – Lewis Capaldi

«Viva La Vida» - Coldplay

«24K magic» – Bruno Mars

Huldra

En diva.

Holder til i de dype skoger.

«Huldra» er for bra til å gjemmes vekk, slår hun fast.

En ung stemme, ifølge detektivpanelet.

Ter seg som en skuespiller, mente panelet.

Som ung elsket hun å kle seg ut og underholde sine nærmeste. Så ble hun oppmuntret til å opptre for et ekte publikum.

Det er både potet og pizza i introen hennes i episode 2. Det dukker også opp et førstehjelpsskrin.

Hint fra Huldra selv:

– Det er mye i mitt habitat som skremmer meg. Men jeg sier sjeldent nei til en utfordring. Det er bare å hoppe i det, har jeg lært, så går det som regel bra... Eller i hvert fall helt ok.

– Du har nok sett meg før, men det er nok ikke så lett å plassere meg.

– Jeg glitrer. Dette kan ikke gjemmes vekk.

– Selv om jeg aldri tidligere har vunnet noe, er jeg her for å sette mitt preg på konkurransen. Og jeg skal gjøre det jeg liker aller best, nemlig å underholde.

To påstander der bare en er sann i episode tre:

– Mitt hele og fulle navn er for langt for passet mitt.

– Samtidig som jeg har vært hjemme, har jeg også vært over hele verden.

Sangene som Huldra har sunget:

«Confident» – Demi Lovato

«Queen of the night» – Kelly Clarkson / Whitney Houston

«It’s Oh So Quiet» - Björk

Rabagasten

Snakker trøndersk i introvideoen. Dialekten er vurdert som «svært lite troverdig» av VGs hus-trønder.

Bilder av folk som kjører skateboard i introvideoen.

Kledd i caps og snekkerbukse, med ring i øret.

En atletisk type, ifølge detektivpanelet.

Politisirener i introen til episode 2. Kan han ha vært på kant med loven?

Hinter til at navnet han er kjent under ikke er valgt av ham selv, men av andre.

Hint fra Rabagasten selv:

– Hittil i livet har jeg flere ganger opplevd betydning av små marginer og hvordan det brått kan skille et godt og dårlig utfall.

– Ubekymret, freidig, med frekkhetens nådegave. Det er ifølge noen, ikke ifølge meg.

– Om man ikke tillater seg å det litt artig på ferden, da er det ikke mye til ferd, spør du meg.

– Jeg liker å gjøre ting på min måte, og det har funket for meg.

To påstander der bare en er sann i episode tre:

– Som type er jeg litt sjenert, og jeg liker meg best i skyggen.

– Jeg holder alltid ord, men jeg har ved minst en anledning angret på veddemål som jeg har tapt.

Sangene Rabagasten har sunget:

«Fireball» – Pitbull

«Freestyler» – Bomfunk MCs

«Can’t Hold Us» – Macklemore

Dandy

Holder til i noe som ser ut som et teaterlokale

I introvideoen holdt hun en tyggeleke opp foran en hundestatue

Innstilt på å hjelpe

Har en lys, barnslig stemme i introvideoen, men en mørk og kraftfull stemme da vedkommende sang

Snakker østlandsk

Opptatt av å hjelpe

Vifter med et kompass i introvideoen i episode 1

Har melkesjokolade i introen i episode 2. Det er også flere løpende barn i videoen.

Sier at hun liker tradisjoner.

Bøyer verbet «å krøke» overdrevent mange ganger i introen. Har vi med en språkkyndig person av noe slag å gjøre?

Hint fra Dandy selv:

– Man må tidlig krøkes om man god Dandy skal bli.

– Noen ganger snakker jeg veldig høyt og brautende. Jeg vet ikke alltid hvordan jeg skal uttrykke min takknemlighet og entusiasme, så ofte kommer ordene ut i store bokstaver.

– Vet du ikke hvem jeg er? Hva tror du det kommer av? Sånn kan vi ikke ha det.

– Se om du klarer å finne frem. Ta godt vare på det (kompasset), og deg selv.

To påstander der bare en er sann i episode tre:

– Jeg er ikke så atletisk, men liker å gå på tur. Jeg har kanskje spilt en håndballkamp en gang, men er ikke helt sikker.

– Jeg var en gang en lovende fotballspiller, og selv om det er lenge siden jeg var aktiv, hender det fortsatt at jeg viser frem mine ferdigheter på banen.

Sangene som Dandy har sunget:

«Minnie the Moocher» – Cab Calloway

«You Should See Me In A Crown» – Billie Eilish

«Good As Hell» - Lizzo

Ulven

Holder til i skogen

Litt eplekjekk

Går kledd i en slags brynje med kappe

Han gir inntrykk av å ha hatt mange ulike karrierer. «Fikk en birolle av en sort».

Dommerne er imponert over hoftene til ulven.

Snakker en dialekt som skal forestille en form for nordnorsk, men forsøket står til stryk.

Hint fra Ulven selv:

– Jeg har aldri vært kjent for å gjøre noe halvveis. Og jeg sparer ikke på kruttet når det virkelig gjelder. Dette har ført til at jeg har hevet trofeer, også innenfor ting jeg egentlig ikke kan.

– Han trenger ikke lenger kjempe seg frem, han er inne i varmen, og slettes ikke slem.

– Jeg har gått tur mange ganger, men av en eller annen grunn er det denne folk husker.

To påstander der bare en er sann i episode tre:

– Jeg har flere ganger vunnet Gullruten.

– Selv om dere sår tvil om min dialekt, har jeg tidligere vunnet priser for mitt språk.

Sangene som Ulven har sunget:

«Something just like this» – Coldplay, Chainsmokers

«Dans på bordet» - Ballinciaga

«As It Was» - Harry Styles

Disse har gått ut

Hytta – Birgit Skarstein

Snakker en variant av en innlandsdialekt i introvideoen

Holdt oppe brettspill

Holder til i et boligstrøk med plen og port

Hint fra Hytta selv:

– Vi er glemt store deler av året, men noen ganger i året er vi det viktigste av alt. Samlingspunktet for liten og stor.

Sangene som Hytta har sunget:

«Come Over» – Dagny

Snøroboten

Bor i en hjemmesnekket innretning. Et slags kjølelager som holder kulden hele året.

Har barnedukker og Donald-figurer i boligen samt nåleputer og symaskiner.

Mange ledninger og elektriske dippedutter inne i lageret.

En kvinnestemme, mener detektivpanelet – og litt oppe i årene.

I episode 2 skifter Snørobotten fra kalde omgivelser til sommer og sol i introen. Den kommer fra litt her og litt der, sier den.

Kan tilpasse seg omgivelsene sine og kan ifølge seg selv bestemme selv hvor den hører hjemme.

Hint fra Snøroboten selv:

– Da jeg ble født fikk jeg et annet navn enn det jeg er kjent for i dag. Men jeg har alltid vært meg selv, uansett hva jeg har blitt kalt.

– Heldigvis har jeg fått hjelp av noen veldig snille folk som har sørget for at jeg kan være akkurat den jeg vil akkurat hvor jeg vil.

– Halvt snøfigur, halvt robot, og helt meg selv.

– Jeg har faktisk aldri vært så gammel som jeg er akkurat nå. Men jeg er fortsatt ung til sinns.

– Har vært meg selv så lenge jeg kan huske. Og kanskje lenger enn du kan huske.

Sangene Snøroboten har sunget:

«Can’t stop this feeling» – Justin Timberlake

«I Sommer» – Fra Frost

Frøya

Opptrer i et fjordlandskap i introvideoen i runde én. Så kuttes det til et innspillingsstudio.

I neste scene ser vi aviser som ligger strødd.

En pen bergensdialekt.

Svarte «ingen kommentar» etter opptredenen.

Detektivpanelet pekte på at «Frøya» hadde bakgrunn fra TV, musikk eller film.

Det er alfabet-plakater fra en barneskole i introen til episode 2.

Frøya bruker briller for å få øye på teksten «ingenting er umulig».

Står på et skopar på kanskje 30–40 centimeter, så har kanskje behov for å spe på høyden litt.

Hint fra Frøya selv:

– Som Frøya så har jeg både dyrebare klenodier og smykker i livet mitt.

– Jeg trodde alle visste hvem jeg var og hva jeg kunne. Men selv om man føler seg som midtpunktet, så er det ikke sikkert alle ser det på samme måte.

– I årevis har jeg hørt mitt kall når noe er klart for å feires.

– Jeg bistår gjerne når gleden skal deles. Når noen viser seg for oss for første gang, eller siste, er jeg der ved deres side. De vi ikke vil miste.

– Alle ting man ser på TV og leser om i avisene er pyntet på, i hvert fall litt.

To påstander der bare en er sann i episode tre:

– Jeg har noen små talefeil fordi jeg har flyttet i oppveksten.

– Jeg har møtt de aller største stjernene og kan mye om dem, men på denne scenen er det jeg som forsvinner.

Sangene som Frøya har sunget:

«Castle» – Halsey

«Royals» - Lorde

«Love Me Like You Do» - Ellie Goulding