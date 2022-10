Alle «Maskorama»-hintene: Gjett hvem som skjuler seg bak maskene

Årets største gjettelek er i gang. Her samles alle hintene som kommer i løpet av sesongen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Lørdag kveld er det duket for premiere på tredje sesong av «Maskorama».

Åtte forskjellige figurer skal opptre i det musikalske kostymedramaet.

Underveis i sendingen vil et detektivpanel bestående av Jan Thomas, Nicolay Ramm og Marion Ravn intervjue deltakerne, for å få dem til å lette på sløret.

Svarene de gir kan tjene som verdifulle hint, og vil forhåpentligvis gjøre deg klokere på hvem som skjuler seg under masken.

I årets program styrkes detektivlaget med en ny gjest i hvert program. Denne uken er det Ulrikke Brandstorp, kanskje bedre kjent som «Trollet» og fjorårets vinner av «Maskorama».

Delta i gjetteleken ved å sende inn dine tips i VGs «Maskorama-profeten».

Her er det vi har fått vite så langt.

Zombien

NRKs presentasjon: Zombien er en munter person som føler seg litt pjusk etter et bitt den fikk for noen uker siden. Etter det har vennene sluttet å stikke innom så ofte, kjæresten viker litt unna, og hen skjønner ikke hvorfor selv. Men motet er det siste som ryker, så humøret er på topp.

Sa i introvideoen at den fikk et sår som ikke vil gro. «Er det kjærlighetssorg», undret dommerpanelet.

Huldra

NRKs presentasjon: Huldra er en forlokkende, mytisk figur. Den begynner å bli litt lei av alle beilerne som reker rundt. Den klarer seg jo helt fint med seg selv og vennene sine.

Noe av en diva. «Huldra» er for bra til å gjemmes vekk i dype skoger, slår hun fast.

Frøya

NRKs presentasjon: Frøya er en norrøn gud(inne) som både er livets (og derfor fjollets) beskytter. Den kan også være litt kjærlighetssyk.

Bergensdialekt

Svarte «ingen kommentar» etter opptredenen

Snøroboten

NRKs presentasjon: Snøroboten er veldig glad i verden. For å øke levetiden sin betraktelig var det mest praktisk å gjøre seg om til en robot. Viljen er litt større enn evnen, så den bærer litt preg av praktisk hjemmebygg.

«Jeg har aldri vært så gammel som jeg er nå, men fortsatt ung til sinns».

Legger vekt på at den er «helt seg selv».

Rabagasten

NRKs presentasjon: Rabagasten er en mester i godlynte rampestreker. Den er veldig munter, men er for tøff til å vise det.

Besitter frekkhetens nådegave, ifølge «Rabagastens» kritikere.

Gjør ting på sin egen måte.

Snakker trøndersk.

Hytta

NRKs presentasjon: Hytta har funnet sin plass i det koseligste skogholtet i verden. Den får ikke mye besøk, men har veldig godt selskap i dyra og trærne og alle blomstene.

Snakker en variant av en innlandsdialekt.

«Hytta» er glemt store deler av året, men noen ganger i året er den samlingspunkt for store og små.

Ute av «Maskorama»: Birgit Skarstein.

Dandy

NRKs presentasjon: Dandyen er veldig opptatt av mote, men ikke trender. Er en gledesspreder som er fornøyd med seg selv uansett hvordan den ser ut, men bruker like lang tid på å pleie barten som øyevippene. Hen mener nemlig at å ta seg godt ut er å vise respekt for andre.

Hintet med et kompass og oppfordringen «ta godt vare på deg selv».

Ulven

NRKs presentasjon: Ulven har en selvtillit som er like høy som energien – og bak det vågale førsteinntrykket skjuler det seg en mjukis. Som elsker mennesker. Til frokost. Nei da. Som type er hen mer opptatt av å underholde enn å jakte.