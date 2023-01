DØDE: Patrick Grimlund, her avbildet i 2017.

Lastebilsjåføren om dødsulykken med Patrick Grimlund: − Skrek

– Med en gang jeg lukker øynene ser jeg bilen komme mot meg, forteller sjåføren som kjørte lastebilen i kollisjonen der den svenske TV-stjernen omkom.

Det var søndag i 13-tiden tidligere programleder for svenske «Lukusfellen» Patrick Grimlund (50) mistet livet, etter en frontkollisjon med en lastebil ved Strängnäs utenfor Mariefred.

Hans kone Sara Grimlund bekreftet sin manns bortgang i et sønderknust Instagram-innlegg tirsdag morgen.

I lastebilen befant det seg en kvinne og en mann i 40-årene. Aftonbladet har intervjuet sjåføren, uten å spesifisere hvem av dem som førte bilen.

Sjåføren forteller at det søndag var glatt på de små veiene, men at de større veiene var tørre og at veibanen var fin.

På vei hjem møtte de Grimlunds personbil.

– Da jeg skjønte at dette var på vei til helvete, skrek jeg bare rett ut, sier lastebilsjåføren, som også skal ha forsøkt å bare skru av tenningen.

Sjåføren forteller at flere personer kom raskt til stedet etter kollisjonen, og at alle sa at det ikke var noe å gjøre.

Ikke mistenkt

Tiden etter ulykken har vært vanskelig, forteller sjåføren.

– Jeg har kjørt lastebil i over 20 år og har aldri engang vært i nærheten av å komme borti noe, og så skjer dette. Jeg kjørte en liten tur i går, men ble livredd med en gang det kom en møtende bil.

Lastebilsjåføren beretter om problemer med å sove etter kollisjonen.

– Med en gang jeg lukker øynene ser jeg bilen komme mot meg.

RYKKET UT: Nødetatene kunne lite gjøre på ulykkesstedet søndag.

I forbindelse med ulykken har politiet innledet etterforskning. Det er foreløpig ingen mistenkte.

– Men den involverte lastebilsjåføren er ikke mistenkt for kriminalitet og vil heller ikke bli mistenkt for kriminalitet, sier politiets talsperson Johnny Gustavsson ifølge Aftonbladet.

Patrick Grimlund var økonom og ble kjent som programleder i «Lyxfällan» – svenske «Luksusfellen» – som ble sendt på TV3 fra 2010 til 2017.

Han møtte kona Sara i 2012 i forbindelse med TV-jobben, og de har tre barn sammen. Han hadde i tillegg en sønn fra et tidligere forhold.