Tok opp 15 år gammel konflikt på «Farmen kjendis»: − Han var aggressiv

Selv om John Arne Riise og Espen Thoresen aldri hadde møtt hverandre før «Farmen kjendis», hadde de likevel en fortid med konflikt.

Publisert: Nå nettopp

– Da jeg så han tenkte jeg at dette kunne bli bråk, sier Thoresen.

Tirsdag kveld er det premiere på den femte sesongen av «Farmen kjendis», hvor tolv kjente mennesker har flyttet inn på Lundereid gård i Kragerø. Her skal de drive gården som det ble gjort for hundre år siden.

At det oppstår opphetede diskusjoner og dramatikk på gården er ikke ukjent, og intet unntak ser det ut til å bli denne sesongen.

I en av trailerne som i disse dager er å se på TV-skjermen er det tydelig at det er amper stemning mellom tidligere fotballspiller John Arne Riise og radiojournalist og komiker Espen Thoresen.

Til VG bekrefter de begge at det bunner i det som tidligere har blitt omtalt som «SMS-saken».

TV-KLARE: Espen Thoresen (b.f.v), Anniken Jørgensen, Signy Fardal, John Arne Riise, Thomas Feldberg, Eli Kari Gjengedal, Sølje Bergman, Terje Sporsem, Kine Olsen, Lasse Matberg, Øde Nerdrum og Ida Fladen er deltagerne i den femte sesongen av «Farmen kjendis». Foto: Espen Solli

Det var i 2005 at Riise havnet på førstesiden av VG, etter at han sendte den samme tekstmeldingen til flere kjendiskvinner og ba dem på date.

Senere samme år sto Espen Thoresen på en scene under Lost Weekend-festivalen på Askøy utenfor Bergen. Her delte han ut Riises telefonnummer foran flere tusen publikummere, og oppfordret dem til å sende ham SMS.

Saken fikk mye oppmerksomhet, og Riise vurderte å gå til rettssak mot Thoresen.

«SMS-saken» fikk nylig nytt liv da influencer og forfatter Linnéa Myhre i VG-podkasten «Gi meg alle detaljene» innrømmet at hun var blant dem som tullet og spøkte på Riises bekostning på denne tiden.

Myhre beklaget seg og la seg flat for hendelsen.

Hadde aldri møttes

I tradisjonen tro vet ikke deltagerne på «Farmen kjendis» hvilke andre kjendiser de skal være sammen med før de kommer til gården.

– Da jeg så han tenkte jeg at dette kunne bli bråk, sier Thoresen om Riise.

Riise og Thoresen hadde aldri møtt hverandre hverken før eller etter hendelsen i 2005.

– For meg var det en liten sak for lenge siden, men siden vi potensielt skulle være sammen veldig lenge på et lite sted, ville jeg liksom bare få det vekk og skvære opp med en gang, sier Thoresen.

KOMIKER: Espen Thoresen har vært å se foran TV-kameraene i alt fra reiseprogram til humorprogram. Nå jobber han som radiojournalist. Foto: Espen Solli, TV 2

– Han var aggressiv

Thoresen sier han tok en prat med Riise på kjøkkenet da kameraene ikke var til stede.

– Jeg sa at jeg skylder deg en unnskyldning, selv om jeg ikke mente det. Det tok han imot, også vi tok hverandre i hånden om at det var tilbakelagt.

Men ifølge Thoresen hadde ikke Riise lagt det bak seg.

– Han var ikke villig til å legge det bak seg, og han var aggressiv mot meg. Han turte ikke konfrontere meg om hvorfor han var aggressiv. Han bare var det, og gikk bak ryggen min og snakket.

Med aggressiv sier Thoresen at han mener Riise drev med uannonsert kjefting.

– Hvorfor mente du ikke unnskyldningen?

– Jeg angrer ikke, og jeg ville gjort det samme igjen, sier Thoresen.

– Mobber

Riise bekrefter via sin manager Erland Bakke at Thoresen tok opp hendelsen fra 2005 på gården.

– John Arne kan bekrefte at Espen tok det opp, ikke som en beklagelse, men mer for å minne John Arne på at det var Espen som hadde gjort det. Nettopp for å skape drama på «Farmen», sier Bakke.

Og det som Thoresen mener var en unnskyldning, oppfattet altså ikke Riise som oppriktig.

– Jeg prøvde med Espen, men jeg opplever at han er en komiker som mobber for å få til latter hos andre, uten særlig suksess, sier Riise.

MER REALITY: Den tidligere fortballstjernen John Arne Riise er klar for mer TV. Nå venter «Farmen kjendis». Foto: Espen Solli, TV2

Følte han prøvde å provosere

Riise er blitt forelagt det Thoresen sier om ham i denne artikkelen, og mener på sin side at det var Thoresen som drev med baksnakking.

– Jeg syntes det er vanskelig å like mennesker som har hengt meg ut foran tusenvis av mennesker og bedt de sende meg SMS-er som sårer og mobber, sier han.

Riise sier han følte at Thoresen prøvde å provosere ham.

– Han ønsker å lage mest mulig krangel for å få oppmerksomhet, sier han.

Selv hadde Riise lagt saken død for lenge siden.

– Det er mange år siden SMS-saken. VG og Linnéa Myhre gikk bra igjennom denne saken for noen måneder siden og tror de som har hørt denne episoden har et annet bilde på denne saken i dag.

– En bagatell for meg i dag

– Hvordan er forholdet deres i dag?

– Det er jo ikke overraskende at ikke alle blir like gode venner, og jeg har et likegyldig forhold til han i dag. Jeg ønsker han ikke vondt, og tenker ikke så mye på det, sier Thoresen og legger til:

– Det er en bagatell for meg i dag.

Og nettopp hvor mye dramatikk det kommer til å bli på gården, gjenstår å se de neste seks ukene.

