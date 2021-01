PAR: Cecilie Leganger og Hans Petter Gundersen. Foto: Privat

Samboeren visste ikke at Cecilie Leganger ble slått ut av «Mesternes mester»

Cecilie Leganger (45) holdt «Mesternes mester»-exit hemmelig for kjæresten.

Publisert: Nå nettopp

– Hans Petter følger med hver uke og synes det er morsomt å se «Mesternes mester» på TV. Han har ikke villet vite noe om resultatene og hvordan det har gått, sier Cecilie Leganger til VG.

Hun og musikeren Hans Petter Gundersen (67) ble kjærester i fjor høst, rett før Cecilie reiste til Arendal for å spille inn årets sesong av «Mesternes mester».

RIVALER: – Magnus var god i balanse, og jeg synes det var helt fortjent at det var han som gikk videre, sier Cecilie Leganger. Foto: Sunniva Luca Veliz Pedersen, Rubicon TV/NRK

– Forholdet var veldig ferskt da jeg dro, og jeg synes vi var tapre begge to. Ofte måtte han vente til sene kvelden før jeg fikk ringt ham.

De to ble kjent under pandemien. Cecilie hadde delt en melodi hun hadde skrevet på Facebook. En sang hun selv beskrev som «et bilde på hvordan vi hadde det midt i krisen».

– Innlegget ble delt av mange, og plutselig ble jeg kontaktet av en som het Hans Petter Gundersen, som skrev: «Jeg visste ikke at du var så musikalsk», fortalte Cecilie i et intervju med VG i fjor.

Gundersen har en bred musikalsk bakgrunn. Han er både produsent, låtskriver og artist – og var den som i sin tid «oppdaget» Sondre Lerche. I dag er han og Cecilie samboere og bosatt i Bøvågen, nord for Bergen.

– Hans Petter gleder seg til hver episode av «Mesternes mester». Det er ikke alltid like greit å snakke om det, siden han ikke vil vite noe om hva som skjer på forhånd. Nå har han selvfølgelig skjønt litt ut fra diverse praktiske ting som er vanskelig å skjule når man lever så tett. Han aner nok litt ugler i mosen nå, men er ikke hundre prosent sikker, fortalte Cecilie til VG før fredagens episode ble sendt på TV.

PÅ VEI MOT NATTEST: Cecilie Leganger var frustrert etter egen innsats i fredagens øvelser. Foto: Sunniva Luca Veliz Pedersen, Rubicon TV/NRK

Det var oppgavene «Gåten», «Frem-stille-bak» og «Tranen» som sto på programmet fredag kveld.

– Nei, dette var en dårlig dag på «jobben», sier håndballstjernenetter at hun måtte forlate «Mesternes mester».

Dermed var hun den tredje i årets populære TV-konkurranse som måtte flytte ut av deltager-huset i Arendal og til de andre utslåtte som hadde tilholdssted i et hus i Tvedestrand.

– Magnus valgte jo selvfølgelig balanse i nattesten – og jeg som hadde gledet meg sånn til reaksjonstesten. Ja, virkelig gledet meg. Er det noe jeg kan så er det jo det. Sånn sett må jeg ærlig innrømme at jeg følte meg litt snytt. Men Magnus var god i balanse og jeg synes det var helt fortjent at det var han som gikk videre. Med oss to i nattest ble det på mange måter slaget om Bergen og jeg ga alt jeg hadde, sier Cecilie .

ÅRETS MESTERE: Foran fra venstre: Håvard Tvedten, programlederen og Øystein Pettersen. Bak fra venstre: Anne Margrethe Hausken Nordberg, Johann Olav Koss, Genette Våge, Aksel Lund Svindal, Magnus Midtbø, Cecilie Leganger, Linda Medalen og Synnøve Solemdal. Foto: NRK Foto: Sunniva Luca Veliz Pedersen, Rubicon TV/NRK

Men til tross for at hun var nyforelsket og savnet kjæresten sin, var det ikke aktuelt å «snike» seg hjem til Bergen en liten tur.

– Jeg ville være med hundre prosent uansett hvordan det gikk, og det er jeg glad for. Det var en fantastisk lagånd – alle heiet på hverandre og viste mye omsorg for hverandre hele tiden. Jeg har virkelig lyst til å gi en honnør til denne gjengen. Vi har også vært flinke til å holde kontakten digitalt etter at innspillingen var ferdig, sier Cecilie.

«Hun er håndballkeeperen som skrev sin egen legende», konkluderte VG da Leganger la opp i 2014.

Da hadde hun markert seg gjennom nesten en mannsalder som tidenes norske håndballspiller. Bergenskvinnen ble utnevnt til verdens beste målvakt allerede som 18-åring, og Cecilie har spilt hele 162 kamper for det norske landslaget.

Hun spilte sin siste kamp med flagget på brystet i 2004, men spilte for de danske klubbene Slagelse DT og FCK Håndbold etter den tid, og avsluttet sin karriere med fire år for Larvik HK.

MESTER-KEEPER: Cecilie Leganger fra kampen mellom Larvik – Podravka i gruppespillet i Champions League i 2011 som endte med seier 37–25. – Cecilie Leganger var strålende i mål, står det i billedteksten Foto: Alf Øystein Støtvig

De siste årene har Cecilie vært med på å drive motivasjonsfirmaet «Nye Livskrefter», men på fritiden har hun samtidig komponert musikk. På grunn av corona ble de fleste av firmaets oppdrag kansellerte.

– Men det er ikke synd på meg av den grunn. Det er så mange som har det mye verre i denne situasjonen, sier hun og fortsetter:

– De siste årene har jeg holdt en lav profil. Jeg har hatt behov for det i forhold til min egen livssituasjon. Jeg har hatt behov for å finne ro i livet mitt. Men nå begynte jeg å kjenne på eventyrlysten igjen og jeg er stolt over at jeg sa ja til å være med i «Mesternes mester».