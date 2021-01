REISER: Årets sesong av «Paradise Hotel» skal spilles inn i Mexico under strenge coronaregler ifølge TV3. Her fra innspillingen i januar 2020. Foto: TV3

Endrer reality-innspillinger: − Stor interesse for å delta

To av Norges mest populære TV-program endrer innspillingene for å tilpasse seg coronapandemien. «Ex on the beach» dropper stranden og drar på fjellet. «Paradise Hotel» sender deltagere til Mexico litt senere enn vanlig.

Publisert: Nå nettopp

Begge programmene har tradisjonelt innspilling i utlandet, men løser innspillingene i 2021 forskjellig.

– Det blir «Paradise Hotel»-innspilling i år, sier Thomas Horni i Nent Group til VG.

Programmet har vært på skjermen i over 10 år. Innspillingen har tidligere vært i januar, men blir nå flyttet til mars. Da blir årets deltagere og filmteam sendt fra Norge til Mexico for å spille inn seriens 14. sesong på det tradisjonsrike hotellet.

Fortsatt mulig å delta

– Det virker som om mange ønsker seg litt sol og varme i Mexico, men om man fortsatt skulle ha lyst til å delta er det ikke for sent. Vi er midt i castingperioden nå, sier Horni.

Discovery Norge har valgt å flytte innspilling av «Ex on the beach» til Norge og lager en «afterski»-versjon i Hemsedal som den fjerde sesongen. Produksjonen begynner innspilling i neste uke.

– Det har vært stor interesse for å delta, og like stor pågang som i de tidligere casting-prosessene, sier Ola-Magnus Svihus, kommunikasjonsrådgiver i Discovery.

«Usanne beskyldninger» fra Hemsedal

At produksjonene flyttes til Hemsedal har ikke gått knirkefritt. I avisen Hallingdølen sa kommunens ordfører Pål Terje Rørby, før nyttår, at produksjon ikke var ønskelig. Han mente den ville svekke Hemsedals omdømme.

Før helgen gikk «Ex on the beach»-produksjonen ut i VG mot Hemsedal-ordfører. De hevder han kommer med usanne beskyldninger.

les også «Ex on the beach» ut mot Hemsedal-ordfører: – Slenger rundt seg med usanne beskyldninger

Kanalen beskriver blant annet serien slik:

«Hotte, single og eventyrlystne jenter og gutter er klare for å sette fyr på tidenes afterski i fjellheimen. Her skal de feste, flørte og date, men som vanlig er det en twist: Én etter én dukker eksene deres opp av snøen, og det kan føre til isninger i den varme og deilige luksuslogden».

Flytter til fjells

– I Hemsedal er vi i dialog med kommuneoverlegen og kommer til å følge alle myndighetenes anbefalinger for smittevern for å sørge for at innspillingen er trygg for både deltagere, crew og lokalbefolkning, sier Svihus til VG.

Han sier det var naturlig å prøve en norgesversjon slik situasjonen er med coronapandemien og lover et program i «god Ex-ånd».

– Vi har jobbet i nesten et år med hvordan programmet best kan løses. Vi ser alltid etter muligheter til hvordan vi kan utvide Ex-universet, og har lenge vurdert en vinterversjon, slik det tidligere har blitt gjort i USA, sier han.

Den amerikanske vinter-versjonen som heter «Ex on the Beach – Peak of Love» var krydret med flere kjente deltagere. I den siste norske sesongen sjekket Melina Johnsen, som ble kjent i den første sesongen av «Ex on the beach», inn igjen. Hva slags tvister som kommer i årets sesong vil ikke Discovery gå ut med før innspillingen.

Slik lages serien når den spilles inn i utlandet:

Utsetter paradise-innspilling til mars

– Etter planene starter vi innspilling i mars og har premiere på årets sesong i løpet av våren 2021, sier Horni.

TV3 har laget en corona-plan for å sikre innspilling av «Paradise Hotel». Planen er å spille inn to sesonger på rad, som i fjor. Hotellet hvor serien har blitt spilt inn de siste årene ligger vest i Mexico.

– Vi følger med på rådene som gis rundt coronasituasjonen hele tiden, men nå er det ikke noe som tilsier at vi ikke kan følge innspillingsplanen vi har laget, sier Horni.

«Paradise Hotel»-programleder Triana Iglesias har tidligere sagt til VG at hun tar med babyen til «Paradise Hotel». Hun og forloveden Mikael Gabriel, fikk sitt første barn på nyttårsaften.

– Triana Iglesias fortsetter som programleder og tar med babyen, sier Horni.

– Gjør dere noen endringer i årets program?

– Når det gjelder eventuelle endringer så vil nok ikke alt være som før. Vi har fått en del tilbakemeldinger fra fansen, som mente at to episoder i uken ikke var nok, så vi skal se hva vi får til når det kommer til akkurat det.