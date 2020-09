POLITIMANN UNDER PRESS: Søren Malling som Jens Møller i «Etterforskningen». Foto: Henrik Ohsten / Miso Film

TV-anmeldelse «Etterforskningen»: Redelig og respektfull

Seriøst og prosessorientert om drapet på Kim Wall.

«Etterforskningen» («Efterforskningen»)

Dansk krimdrama i seks episoder, premiere på Viaplay 28. september

Manus og regi: Tobias Lindholm

Med: Søren Malling, Rolf Lassgård, Pernilla August, Pilou Asbæk

Den kommer nært på en av de mest bisarre og groteske drapssakene i Skandinavia i nyere tid. Så det var viktig at «Etterforskningen», serien om drapet på Kim Wall i 2017, ikke fikk et spekulativt preg.

Det har den ikke fått. Regissør og manusforfatter Tobias Lindholm (som skrev den intense «Jakten» fra 2012) har gått redelig og respektfullt til verks. Verken Wall eller hennes drapsmann, Peter Madsen (eller skuespillere som forestiller dem), er å se på skjermen i løpet av de seks episodene.

Det handler – som tittelen lover – om etterforskningen som fulgte. Og om den enorme smerten drapet etterlot seg.

MØTER PRESSEN: Søren Malling, Pernilla August og Rolf Lassgård (fra venstre) i «Etterforskningen». Foto: Per Arnesen / Miso Film

Søren Malling spiller etterforskningslederen Jens Møller, den eneste av politifolkene vi blir godt kjent med. Han er en alvorlig mann med en særdeles tung jobb. Ikke bare er han under press for å oppklare saken. Han har kontakten med Walls foreldre også.

De spilles av to alltid severdige skuespillere, Rolf Lassgård og Pernilla August. «Etterforskningen» tar sorgen deres på det største alvor, samtidig som den aldri legger skjul på at de er ressurssterke mennesker.

STÅR I SORGEN: Rolf Lassgård og Pernilla August i «Etterforskningen». Foto: Per Arnesen / Miso Film

Lindholm er ellers opptatt av prosessen og det etterforskningstekniske, ikke minst jobben det er å skulle lokalisere en hel rekke kroppsdeler som er spredt i havet. Lindholm lar seerne føle på akkurat hvor langsomt og omstendelig dette arbeidet er. Søkene i saltvannet føles endeløse – og tegner lenge til å bli fruktesløse.

Den tilsynelatende umulige jobben går da også kraftig inn på Møller, som samtidig med etterforskningen får en knute på tråden i forholdet til sin egen datter. Det er ikke vanskelig å skjønne hva Lindholm har ønsket å oppnå ved å vie dette far/datter-forholdet tid og plass. Så kan det nok diskuteres hvor mye matnyttig han får ut av det.

MØYSOMMELIG ARBEID: Frivillige leter i havet etter kroppsdeler i «Etterforskningen». Foto: Henrik Ohsten / Miso Film

Seere som primært søker spenning i sin krim vil ikke ha all verden å hente i «Etterforskningen». Dette kunne da strengt tatt heller ikke bli en slik serie. Men sett som en fortelling om konsekvensene av kriminelle handlinger – i dette tilfellet: én manns galskap – er den ganske lærerik.

ETTERFORSKEREN OG PÅTALEADVOKATEN: Søren Malling (til venstre) og Pilou Asbæk i «Etterforskningen». Foto: Per Arnesen / Miso Film

I hvert fall helt inntil vi står der, ansikt til ansikt med det uforklarlige: Hvordan? Hvorfor? «Kanskje er det slik at jo mer siviliserte vi er, jo større blir behovet for å kikke inn i mørket», filosoferer påtaleadvokaten Jakob Buck-Jepsen (Asbæk) på et tidspunkt.

Det er ingen oppløftende teori, og «Etterforskningen» – med sitt cello-lydspor og sine høstfarger – er en vond opplevelse, krimserien som ren tragedie.

Anmelderen har sett hele serien

Publisert: 28.09.20 kl. 15:36

