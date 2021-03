FERDIG: Dag Erik Pedersen ser på tiden som programleder for «Mesternes mester» som et TV-eventyr. – Men det er en tid for alt, sier han. Foto: Mattis Sandblad

Dag Erik Pedersen slutter i «Mesternes mester»

HELGEROA (VG) – Etter 12 sesonger gir Dag Erik Pedersen (61) seg som programleder for «Mesternes mester». – Ringen er sluttet, sier han til VG.

Dag Erik Pedersen har ledet det populære NRK-programmet siden starten i 2009. Formatet er opprinnelig belgisk.

– Det ble 12 sesonger – fra jeg var 48 år til jeg nå er over 60 år. Det har vært fine år, men også noen tøffe tak privat. Da har det vært godt for meg å ha «Mesternes mester» å holde fast i og se frem til, sier Pedersen.

61-åringen sitter hjemme på kjøkkenet i huset i Helgeroa – 20 minutters biltur fra Larvik. Fra den store terrassen har han utsikt ned mot sjøen – og helt til Gaustatoppen på en klar dag.

STORTRIVES: Dag Erik Pedersen stortrives hjemme i Helgeroa. Huset bygde han i 1986, men flyttet ikke inn før i 1992. Foto: Mattis Sandblad

– Det er som å være på hytta. Nå gleder jeg meg veldig til en sommer hvor jeg bare kan slappe av og nyte livet på en helt annen måte enn på mange år, sier Pedersen.

«Mesternes mester»-finalen forrige fredag ble i løpet av den samme helgen sett av totalt 1.466.000 – av disse var det 1.225.000 som så finalen lineært på NRK1 – 257.000 flere seere enn i 2020. Rekordmange har sett denne sesongen, som for første gang i historien er blitt spilt inn i Norge. Snittet for alle episodene totalt har nå passert 1,5 millioner.

SEERMAGNETER: Dag Erik Pedersen (i midten foran) tenker på seg selv som lagleder for denne gjengen her: Foran fra venstre: Håvard Tvedten, programlederen og Øystein Pettersen. Bak fra venstre: Anne Margrethe Hausken Nordberg, Johann Olav Koss, Genette Våge, Aksel Lund Svindal, Magnus Midtbø, Cecilie Leganger, Linda Medalen og Synnøve Solemdal. Foto: Sunniva Luca Veliz Pedersen, Rubicon TV/NRK

– Det var først ved juletider at jeg for alvor begynte å tenke på å gi meg. Dette har vært et TV-eventyr. Seertallene denne sesongen har vært fantastiske. Jeg kan ikke tenke meg at vi noen gang kommer til å slå de seertallene. Etter at vi kom hjem til Norge og spilte inn i Arendal, var på mange måter ringen sluttet for meg. Jeg ville gi meg på topp.

Men den tidligere proffsyklisten har likevel ingen planer om å forsvinne fra TV-skjermen. Uten at han har noe helt konkret på gang.

TRIVES PÅ KJØKKENET: Dag Erik Pedersen trives godt på kjøkkenet hjemme i huset i Helgeroa. Nå planlegger han å skrive bok om «Mesternes mester». Foto: Mattis Sandblad

– Jeg liker å fortelle historier på TV og har trivdes veldig godt med å lage portrettene av deltagerne i «Mesternes mester» som både har vært sendt på TV og i en times lange radioprogrammer de siste årene. Den type historiefortelling har jeg lyst til å fortsette med. Jeg har også lyst til å skrive bok om «Mesternes mester». Så jeg blir ikke akkurat arbeidsledig.

GLEDER SEG TIL SOMMEREN: Dag Erik Pedersen på brygga i Helgeroa. Nå gleder han seg til sommeren, båtliv og fri fra «Mester Foto: Mattis Sandblad

Han har hele tiden vært opptatt av at det var ikke han som skulle spille hovedrollen i «Mesternes mester», men sier at han ser mer på seg selv som en coach og motivator.

GLEDER SEG OVER LIVET: Dag Erik Pedersen gleder seg over livet og ser frem til nye arbeidsoppgaver. – «Mesternes mester» har vært en fantastisk reise for meg, sier han. Foto: Mattis Sandblad

– Jeg må nok innrømme at den som har imponert meg mest av deltagerne er Thor Hushovd. Kanskje fordi han er syklist. Vi som er syklister liker jo syklister. Men jeg har aldri favorisert noen. Jeg har aldri vært «kamerat» med noen. Det har vært viktig for meg å ha en distanse til deltagerne. Jeg har aldri vært i huset under innspilling, aldri tatt et glass vin med noen av dem.

TV-sjef Arne Helsingen i NRK sier til VG at Dag Erik Pedersen har bidratt mye til at «Mesternes mester» er blitt underholdende og seriøst på samme tid.

– Han har en stor del av æren for at dette programmet er blitt en tradisjon og et program som folk gleder seg til, sier Helsingen.

Hvem som overtar som programleder etter Pedersen vil ifølge NRK bli offentliggjort på et senere tidspunkt.

For Dag Erik Pedersen personlig er det spesielt innspillingen av tre sesonger han husker spesielt godt.

Innspillingen av den første sesongen i 2008 som ble sendt på nyåret 2009. Bare noen måneder før innspillingen fikk han hjerteinfarkt og overlevde med ørsmå marginer.

– Den gang lærte jeg at det er en start og en slutt i dette livet. Jeg husker at jeg tenkte at det som skjer nå, det skjer, sier han.

Men Pedersen glemmer heller ikke selve innspillingen i Spania høsten 2008. Ikke bare fordi det var innspillingen av den aller første «Mesternes mester» – og starten på et TV-eventyr, hvor seertallene har ligget rundt en million fra første stund.

FØRSTE MESTERNES MESTER: Fra innspillingen av den første sesongen av «Mesternes mester» i 2008. Deltagerne var Berit og Ove Aunli, Dag Otto Lauritzen, Stian Grimseth, Ole Klemetsen, Hilde Gjermundshaug Pedersen, Cathrine Roll-Matthiesen, Cecilie Brink Rygel og Gøran Sørloth Foto: NRK

– Mens vi var der nede døde faren til Ole Klemetsen. Det er kanskje ett av de sterkeste minnene jeg har fra «Mesternes mester». Husker godt at jeg intervjuet han halv ett om natten om faren. Jeg følte at jeg nesten ble en sjelesørger for han og han har takket meg flere ganger etterpå.

Men for Dag Erik Pedersen personlig ble innspillingene av Mesternes mester i 2018 – og i 2019 enda tøffere. I 2018 gikk han og samboeren gjennom 28 år fra hverandre.

JOBBET MED PAPPA: Pappa Dag Erik var programleder, Sunniva (t.v.) ansvarlig for sosiale medier for «Mesternes mester» – og Selma er personlig assistent for Dag Erik. Foto: Privat

– Det var tøft både for meg og døtrene mine som også den gang skulle jobbe sammen med meg under innspillingen. Men om 2018 var et fælt år, var 2019 enda jævligere.

I månedsskifte juni/juli det året tok hans eneste sønn, Simen sitt eget liv. I september reiste han, døtrene og barnebarna til Kroatia for å spille inn den ellevte sesongen av «Mesternes mester» som for øvrig ble vunnet av Eirik Verås Larsen.

MESTERNES MESTER 2010: Daniel Franck vant den andre sesongen av «Mesternes mester». Innspilt på Malta høsten 2009 – og vist på TV vinteren 2010. Her med programlederen Dag Erik Pedersen og «sølvvinner» Trine Hattestad. Foto: Simen Grytøyr

– Jeg skjønner den dag i dag ikke hvordan jeg klarte å komme meg gjennom dagene, hvordan jeg klarte å gjøre jobben min, fortalte han i et VG-intervju før årets sesong av «Mesternes mester».

Sorgen over tapet av Simen har vært tung å bære for Dag Erik Pedersen, men han forteller at sammen med de tre døtrene Andrea, (35), Sunniva (26) og Selma (21) har de jobbet seg ut av smerten og den verste sorgen.

– Selv om savnet alltid vil være der, sier Pedersen.

I vinter fortalte han om hvordan han opplevde tapet av sønnen i podkasten «Sorgens kapittel» med Karen Marie Berg.

– Jeg gruet meg veldig etter jeg hadde sagt ja til å være med i den podkasten. Men jeg har fått så mange fine tilbakemeldinger, hundrevis av mailer fra andre som har opplevd det samme som meg. Tenk at det jeg har opplevd kan kanskje være til hjelp for andre. Midt oppi alt, er det godt å tenke på.

HJEMLIGE OMGIVELSER: Dag Erik Pedersen sammen med årets tre finalister Håvard Tvedten, Magnus Midtbø og Aksel Lund Svindal i høstlige omgivelser i Arendalsområdet. Foto: Sunniva Luca Veliz Pedersen, Rubicon TV/NRK

Godt å tenke på for Dag Erik Pedersen er også innspillingen av årets sesong i Arendal i fjor høst.

– Jeg tror nesten dette er de lykkeligste innspillingsdagene mine i «Mesternes mester». Det var ingenting som presset på, ingen bekymringer. Jeg har det bra, det er lenge siden jeg har hatt det så bra som nå. Det var godt å komme hjem. Det er en god måte avslutte min tid i «Mesternes mester» på.