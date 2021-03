KYSTKRIM: Luke Evans i «Mordene i Pembrokeshire». Foto: NRK

TV-anmeldelse «Mordene i Pembrokeshire»: Den selvnytende sosiopaten

Solid, men uinspirert seriedrapsmann-studie.

Av Morten Ståle Nilsen

Publisert: Nå nettopp

https://www.vg.no/rampelys/film/i/mOWwE/skrudd-punk-film («The Pembrokeshire Murders»)

Britisk TV-krim i seks deler

Premiere på NRK fredag 26. mars

Manus: Nick Stevens, basert på en sakprosabok av Jonathan Hill og Steve Wilkins

Regi: Marc Evans

Med: Luke Evans, Keith Allen, Alexandria Riley, Oliver Ryan, Caroline Berry

Ekteparet Dixon var ofre i et grufullt dobbeltdrap ved kystlinjen i Pembrokeshire i Wales for 17 år siden. Saken ble aldri ble oppklart. Nå, nesten to tiår etter, ønsker politietterforsker Steve Wilkins (Evans, som ligner litt på Dominic West) å gjenoppta etterforskningen, oppildnet av fremskrittene på DNA-feltet.

Wilkins er en stjerne, så flink at han har jobbet i selveste London, hvilket åpenbart kostet ham ekteskapet. Sofistikert også: Han drikker ikke whisky, men rødvin, må vite, og det fra glass og greier.

STILLE PLASS, STYGGE SAKER: Luke Evans og Alexandria Riley i «Mordene i Pembrokeshire». Foto: NRK

Mistankene hans går raskt i retning en mann som sitter i fengsel for innbrudd og tyveri, John Cooper (Keith «faren til Lily» Allen – god).

Nesten like raskt går det opp for Wilkins at Cooper trolig kan knyttes til et annet dobbeltdrap på to søsken 21 år tidligere, samt et overfall på fem ungdommer i de samme traktene. Det kan med andre ord gå en seriedrapsmann- og overgriper løs i det ikke spesielt tettbefolkede Pembrokeshire. Evans har åpnet en Pandoras eske av grov kriminalitet.

Etterforskeren og teamet hans legger en strategi som går ut på å gradvis røyke ut den fremdeles fengslede Copper. Dette vil de gjøre ved å appellere til det de mener er et av de klassiske sosiopat-karakteristikaene: Narsissismen.

STAUTE KARER: David Fynn (til venstre) og Luke Evans i «Mordene i Pembrokeshire». Foto: NRK

Samtidig jakter de på DNA-bevis og billeddokumentasjon. Til narsissist å være, har Cooper i bemerkelsesverdig grad klart å styre unna alt som heter fotografering. Det finnes bare ett bilde av ham i omløp i familien.

Coopers kone, den kuede Pat (Berry), er ikke til mye hjelp. Heller ikke den dypt skadeskutte sønnen – som pleide å hete Adrian, men nå kaller seg Andrew (Ryan). I alle fall ikke til å begynne med.

«Mordene i Pembrokeshire» – basert på en historie fra virkeligheten, og en etterforskning som varte i fem år, fra 2006 til 2011 – er solid, men uinspirert brit-krim. Som i tredje og siste episode utvikler seg til å bli et måtelig medrivende rettssalsdrama. Serien skiller seg ikke nevneverdig ut i hverken positiv eller negativ retning.

STJERNEETTERFORSKEREN OG HANS TEAM: Luke Evans (helt til høyre) med hoff i «Mordene i Pembrokeshire». Foto: NRK

Det positive måtte i så fall være Allen, som fungerer ekkelt bra i rollen som selvnytende skurkeskikkelse. Det negative at den kaster bort tid på å prøve å gi etterforsker Evans et «interessant» familieliv.

Dette siste gir ingenting til serien eller historien. Det er bare noe slikt som folk som lager film og TV innbiller seg at må være med.

Det må det slett ikke.

Anmelderen har sett hele serien