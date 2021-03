ØKSESKJOLD: Sam «Falcon» Wilson (Anthony Mackie) venter ikke til vinteren med å hugge ved. Foto: DISNEY

TV-anmeldelse «The Falcon and the Winter Soldier »: Hverdagslige supringer

Hverdagen treffer Marvel-universet i fleisen i sin andre miniserie.

Av Tor Martin Bøe

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

«The Falcon and the Winter Soldier»

Amerikansk actionkomedie i seks deler

Med: Anthony Mackie, Sebastian Stan, Adepero Oduye m.fl.

Regi: Kari Skogland

Premiere på Disney+ fredag 19. mars

Smittevernreglene har ikke brakt Marvel-filmuniverset inn i sin fjerde fase slik superprodusent Kevin Feige hadde tenkt. «Black Widow» skulle hatt kinopremiere for snart ett år siden. «The Falcon and the Winter Soldier» var tenkt å åpne rekken av TV-serier fra Marvel på Disney+. «Wandavision» skulle være nummer to.

Dessverre ble det ikke slik. Eller, heldigvis.

«Wandavision» var en nyvinnende spenningsserie der man gledet seg til neste brikke i puslespillet. «The Falcon and the Winter Soldier» akkurat like ordinær som den knusktørre og intetsigende tittelen. Hadde denne serien kommet først, hadde ikke Marvel og Disney framstått som TV-innovatørene de har vært med historien om Wanda Maximoff og Vision.

Det betyr ikke at dypdykket i etterlivet til Sam og Buckey er skuffende. En ordinær serie om to relativt perifere «Avengers»-medlemmer har bare muligheter. Men den klarer ikke å vekke den samme oppildnende begeistringen som det knirkete og gjennomførte mysteriet om to andre like perifere medlemmer.

Men nok om «Wandavision».

RASKE: Sam «Falcon» Wilson og Bucky «Winter Soldier» Barnes slik vi kjenner dem. Med raske briller og stramme, men vennlige, blikk. Foto: DISNEY

Tidslinjen starter en stund etter at folk har vendt tilbake etter Iron Man sitt knips i «Avengers: Endgame». Sam «Falcon» Wilson (Anthony Mackie) har fått den pensjonerte Captain America sitt skjold og ansvar, og sliter mest med skjoldet. Bucky «Winter Soldier» Barnes (Sebastian Stan) går til psykolog for å behandle inntrykkene etter å ha vært hjernevasket drapsmann i årtier. Samt få komplimenter på at han er 106 år, men ser betraktelig mye yngre ut.

Begge møter på ulikt vis utfordringer med å ha vært borte fra eksistensen i fem år. Banken synes for eksempel ikke at det er like lett å gi noen som ikke har hatt inntekt de siste fem årene lån. «Nei, argumentet om at man faktisk ikke har eksistert er ikke dekket av låneforskriftene... men kan du smile på denne selfien?»

I løpet av den ene episoden som har vært tilgjengelig for anmeldere i forkant, er ikke tittelens helter på samme sted. På kloden bygges det opp en ekstremistorganosasjon som synes verden var bedre under blippet. Noen må stoppe dem.

TRØTTE : Sam «Falcon» Wilson og Bucky «Winter Soldier» Barnes slik vi ikke kjenner dem. Med litt tomt blikk i en ganske tom gang. Foto: DISNEY

Åpningsepisoden leverer en actionsekvens som kunne vært kinomateriale. Tenk Abid Raja-favoritten Tom Cruise i «Mission Impossible». Bare med vinger og superbriller. Deretter skrus tempoet ned til hverdagspuls, med dating og byråkrati og irriterende vinkekatter.

Regissør Kari Skogland står bak flere sentrale episoder av «The Handmaid’s Tale», men har også jobbet med «Punisher». Marvel-universet er altså ikke fremmed for henne. Likevel er det noe kontrollert hverdagslig, nærmest trivielt over universet som tegnes opp her. Det traltes og valtes for mye i første episode til at man virkelig blir engasjert.

Samtidig får Skogland det til å virke helt naturlig at en hovedperson har skuddsikre metallvinger og en annen er verdens eldste yngste mann. Før handlingen skrur seg opp flere såkalte hakk de siste sekundene og kaster inn en cliffhanger som kan måle seg med første episode av «The Mandalorian».

I alle fall nesten.

Anmelderen har sett én episode.