TV-anmeldelse «Velkommen til Utmark»: Se, så sære vi er!

Folk er rare. Men ikke så rare som innbyggerne i Utmark.

Av Morten Ståle Nilsen

Publisert: Nå nettopp

«Velkommen til Utmark»

Norsk drama i åtte deler

Premiere på HBO Nordic søndag 18. april

Manus: Kim Fupz Aakeson

Regi: Dagur Kári

Med: Marie Blokhus, Tobias Santelmann, Alma Günther, Stig Henrik Hoff, Marius Lien, Gard Eidsvold, Rozafe Chelaj, May-Linda Kosumovic, Maria Bock, Jonas Strand Gravli, Nader Khamedi, Nils Johnson, Ingrid Vollan, Kamilla Grønli Hartvig, Ingunn Øyen, Frank Kjosås

Akkurat i tide til Senterpartiets tilbakegang på meningsmålingene: Her er serien som fremstiller Bygde-Norge, avdeling nord, som et rent, uforfalsket helvete.

Velkommen skal du være til Utmark. Befolkning: Én militant, tyrannisk same, Bilzi (Hoff), og hans halvbror, «transvestitten» Heige (Lien). Verdens mutteste og mest trist alkoholiserte mann: Sauebonden Finn (Santelmann). Hans tidligere kjæreste, Siri (Blokhus), et løv i vinden som blåste nordover for mange år siden, falt ned til jorden og dessverre ble værende. Finn og Siri har en datter sammen, Marin (Günther).

TYRANN: Stig Henrik Hoff i «Velkommen til Utmark». Foto: HBO Nordic

En korrupt og kriminell lensmann med pengespill-problemer, Willman (Johnson). Han har Chrons sykdom og må bæsje hele tiden, og er ellers er i ferd med å «gaslighte» sin kone Ingrid (Vollan) til vanvidd. Søsteren hennes, Dagrun (Øyen), synes å være besatt av onde makter.

En enkemann og hallik: Stein (Eidsvold), og «hans» to albanske prostituerte, Drita (Chelaj) og Elena (Kosumovic). Et par finsksvenske spritsmuglere, hvorav én sitter i rullestol og har en taleforstyrrelse. En pastor, Helene (Bock), som er forlatt av Gud. En sadistisk bussjåfør, Torbjørn (Kjosås), som kler seg i lateks og liker å bli pisket på rumpa.

ET LØV I VINDEN: Marie Blokhus i «Velkommen til Utmark». Foto: HBO Nordic

Flere? Jo da. Noen til. Men du skjønner tegninga. Ikke siden «Twin Peaks» har så mange «freaks» stimlet seg sammen i et så lite samfunn.

Apropos «Twin Peaks»: Det er ingen tilfeldig valgt referanse. Det er nemlig noe veldig 1980- og 90-tallsaktig med «Velkommen til Utmark». Den dufter av Jim Jarmusch, Aki Kaurismäki og en tid da det at menneskene vi så på skjermen var rare, vindskeive og sære, ble sett på som en kvalitet mer eller mindre i seg selv.

Sånt «skittenrealistisk» stoff som var veldig poppis den gangen, og som Pål Sletaune og Hans Petter Moland har befattet seg med i Norge – ofte med hell. Problemet med «Velkommen til Utmark» er at fint lite av den kan kalles «realistisk». Den er bare skitten.

ENSOM HALLIK: Gard Eidsvold i «Velkommen til Utmark». Foto: HBO Nordic

Det er, med rundt regnet fem unntak, ingen karakterer vi kan identifisere oss med eller føle for. Utmark er så godt som utelukkende befolket av avskyelige, håpløse folk.

Unntakene er den lesbiske læreren Kari, som nettopp er kommet til bygda og har overlevd en fortid i Jehovas vitner. Samt Heige, som ikke gjør noen fortred. Og så blir man sittende og desperat håpe at de to albanske jentene og den fornuftige Marin skal komme seg til helvete vekk fra dette galehuset, så fort som overhodet mulig.

Hva det handler om? Ikke stort, og i hvert fall ikke nok til å fylle spilletiden. Spritsmugling og snikmord på reinsdyr og sau, bygde-antagonisme og ekstrem ensomhet.

FÅ DETTE USKYLDIG MENNESKET UT HERFRA!: Alma Günther i «Velkommen til Utmark». Foto: HBO Nordic

Det skjer forbausende lite. Marin må stikke av fra mor, far og stefar hele tiden, på grunn av vold og fyll i hjemmet. Bilzi ligger i konflikt med Finn, slik han ligger i konflikt med nesten alle. Finn vansirer ansiktet til Elena. («Unfun fact»: Dette er andre gang på kort tid at Santelmann ødelegger ansiktet til en prostituert på TV – se også «Exit»).

Det er, for å være ærlig, kje-de-lig. Serien snegler seg av gårde; seig, trist og trettende. Det er et åpent spørsmål om denne historien kunne forsvart 90 minutter. Den kan virkelig ikke rettferdiggjøre 270.

«Velkommen til Utmark» ser veldig bra ut (fotografert av norske Andreas Johannessen). Ja, den ser mye bedre ut enn den er. Den er godt laget, sett fra et «teknisk» synspunkt.

«FJELLABER»: Stig Henrik Hoff i «Velkommen til Utmark». Foto: HBO Nordic

Det er heller ingen tvil om at skuespillet er strålende tvers gjennom, eller at Günther («Side om side», «Gledelig jul») gjør et formidabelt inntrykk (hun der blir skuespiller – om hun vil). Det er mange kjente fjes å se. Disse kjente fjesene er imidlertid mye bedre enn det begivenhets- og poengløse manuset har gjort seg fortjent til.

Den danske manusforfatteren Kim Fupz Aakeson (som samarbeidet med Hans Petter Moland i den ikke helt ulike «Kraftidioten» i 2014) har sagt at han anser «Velkommen til Utmark» som en western. Det «twangy» lydsporet synes å bekrefte dette.

FOLK ER RARE: Tobias Santelmann, Alma Günther, Marie Blokhus og Stig Henrik Hoff i en pause fra alle dumhetene i «Velkommen til Utmark». Foto: Agnete Brun / HBO Nordic

Tydelig er det at han anser Norge som en slags sivilisasjonens utpost: Et tilbakestående annerledesland, befolket av «fjellaber» som har mer til felles med dyr enn mennesker. Fupz Aakeson vil nok også mene at det er mye «mørk» humor her. Mulig det. Én ting er sikkert: Denne anmelders smilebånd ble hverken nappet, strukket eller dratt.

«Velkommen til Utmark» hadde kanskje vært pirrende snodig og annerledes om den hadde kommet for 25 år siden. Men det gjorde den ikke. I 2021 føles den gymnasial. Og, som jeg vel nevnte: Kje-de-lig.