Ny gjeng i «Hver gang vi møtes»: VG anmelder låt for låt

FØLSOMT: Unni Wilhelmsen blir svært grepet når Kurt Nilsen synger til henne. Foto: TV 2

Oppdatert nå nettopp

Unni Wilhelmsen (49) og Kurt Nilsen (42) er begge sentrale i episoden. Nilsen fremfører nemlig Wilhelmsens «Won’t Go Near You Again» fra 1996.

Han forklarer at det er viktig for ham å behandle låten med respekt, samtidig som han vil gjøre sin lille tvist.

– Det er jo en satans trist låt – en kjærlighetsbrudd-story. Men til slutt går det bra med ting, så da kan jeg jo få det med. Jeg må jo prøve å holde stemningen litt opp, smiler Nilsen uten å utdype mer enn at «for ham handler låten om noe helt annet».

LØRDAGSGJENGEN: F.v.: Bjarne Brøndbo, Morten Abel, Sol Heilo, Chris Holsten, Marion Ravn og Kurt Nilsen. Unni Wilhelmsen (ikke med på bildet) er også med i episoden. Foto: VEGARD BREIE/TV 2

Wilhelmsen på sin side røper at låten handler om et spesielt menneske.

– Vi var ikke engang kjærester. Jeg var altså så «lost» i en fyr jeg aldri kunne få, som jeg aldri har kysset. Men den ble min første singel, min første hit, og jeg har tjent millioner på den sangen, sier hun om suksessen som endte i platekontrakt.

Når Bjarne Brøndbo (56) spør hvem låten handler om, svarer Wilhelmsen:

– Det skal du bare drite i. Men han er kjendis. Jeg håper han ikke skjønner det.

Wilhelmsen begynner å gråte når Nilsen synger. Etterpå sier han litt spøkefullt – alene til kamera – at han ikke helt tror på Wilhelmsens historie om at sangen handler om en hun ikke hadde et forhold til.

– Jeg tror det var et stygt brudd, sånn «fuck off, jeg vil ikke se deg igjen», sier han og smiler.

TÅREVÅTT: Det bli følelsesladet for Unni Wilhelmsen når Kurt Nilsen synger for henne. Foto: TV 2

I overkant følsomt blir det også når Wilhelmsen skal hedre Nilsen med en av hans låter. Hun ender med å måtte avbryte rett etter at hun har begynt.

– Jeg er ganske proff, men nå gikk rullegardinen litt ned. Det er noe med at kameraene står på. Og der sitter Kurt. Det ble litt mye, sier hun før hun samler seg og starter på nytt.

Hverken Wilhelmsen eller Nilsen ønsker å kommentere TV-episoden overfor VG.

Jubileumsrunden av «Hver gang vi møtes» går denne helgen både fredag og lørdag – og utfordrer dermed NRK og «Maskorama»-finalen, som også sendes akkurat samtidig lørdag.

PÅ PODIET: Kurt Nilsen synger til Unni Wilhelmsen. Foto: TV 2

Publisert: 12.12.20 kl. 19:04 Oppdatert: 12.12.20 kl. 20:16

