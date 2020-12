MGP-PROGRAMLEDERNE: Kåre Magnus Berg, Ingrid Gjessing Linhave og Ronny Brede Aase gleder seg til å lede MGP nok en gang. Foto: Julia Marie Naglestad/NRK.

Leder MGP 2021: − Dette blir en lykkereise

Akkurat som i år blir det trioen Ingrid Gjessing Linhave, Ronny Brede Aase og Kåre Magnus Berg som skal være programledere for MGP 2021.

– Dette blir en lykkereise. Jeg tror at jeg har det som så mange andre nå med et underskudd på følelsen av et fellesskap, at vi hører til et sted. Det håper jeg at MGP 2021 skal bidra til og at vi skal lage lørdag og verdens hyggeligste fest for alle, sier Ingrid Gjessing Linhave til VG.

Hennes med programleder Ronny Brede Aase deler hennes entusiasme.

– Vi er veldig forberedt og dette skal bli gøy. Er det noe folk trenger nå er det en distraksjon fra alt som har vært, et MGP fullt av glede, sier Ronny Brede Aase.

Delfinalene som ble innført under MGPs sekstiårsjubileum videreføres neste år, og den første av fem delfinaler er allerede lørdag 16. januar. Deretter går det slag i slag hver lørdag fram til Norges representant i Eurovision Song Contest skal utropes i den store MGP-finalen 20. februar.

– Det blir en utfordring for oss å ikke ha publikum i salen. Men jeg tenker at dette har andre klart før oss, så det går bra, sier Linhave.

– Spesielt, sier Ronny Brede Aasen og fortsetter:

– Jeg som har jobbet i radio er i hvert fall vant til at man ikke får respons fra publikum, så da blir det bare å prate i vei.

Nytt neste år er et såkalt Wild Card-element som innebærer at de artistene som ikke går videre fra delfinalene fortsatt har en mulighet til å komme til finalen. Publikum får dermed muligheten til å stemme fram en av delfinalistene som får den siste finalebilletten. Hvilken artist som vinner den siste finaleplassen blir klart i en Wild Card-sending søndag 15. februar.

I etterkant av MGP-finalen i Trondheim i februar har NRK jobbet mye med å gjøre stemme løsningen mer robust, skriver NRK.

– Det har betydd endringer i den tekniske arkitekturen, skalering av systemer for å ta høyde for et større volum av stemmer og engasjement, og vært tatt i bruk mer avanserte verktøy i arbeidet med å stressteste løsningen, heter det videre.

Stemmeløsningen har også vært brukt i andre programmer på NRK siden den nasjonale MGP-finalen, blant annet under høstens Stjernekamp-sesong og under den alternative Eurovision Song Contest-finalen i mai.

