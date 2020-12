GODE KLÆR I DÅRLIG VÆR: Sandra Andreis i «The Head». Foto: Jacques Mezger / NENT Group / Viaplay

TV-anmeldelse «The Head»: Uspennende i isødet

Polarkrim uten nordmenn? Nei, nå!

Nå nettopp

«The Head»

Spansk-japansk thriller i seks deler

Premiere på Viaplay søndag 6. desember

Manus: David Pastor, David Troncoso, Àlex Pastor, Isaac Sastre

Regi: Jorge Dorado

Med: John Lynch, Alexandre Willaume, Katharine O’Donnelly, Tomohisa Yamashita, Laura Bach, Richard Samuel

Da Johan (Willaume) kommer tilbake til Antarktis for å treffe det internasjonale mannskapet på forskningsstasjonen Polaris VI igjen, etter at disse har tilbrakt seks måneder uten dagslys i isødet, har mye forferdelig skjedd.

Flere er døde. Noen er forsvunnet – en av dem er Johans bedre halvdel, Annika (Bach). Den unge legen Maggie (O’Donnelly) gjemmer seg i et skap med en kniv i hånden, stinn av posttraumatisk stress. Satellittkommunikasjonen med stasjonen brøt sammen for tre uker siden. Men ingen ante at det hadde gått så galt.

KAVER I SNØEN: Laura Bach i «The Head». Foto: Jacques Mezger / NENT Group / Viaplay

Teamet har vært på Sørpolen for å forske på et insekt (!) som kan reversere klimakrisen (intet mindre). Gjengens selvbestaltede superstjerne, Arthur (Lynch), dukker også opp etter hvert – like hel. Han er sterkt mislikt innad i gruppen. Så oppfører han seg da også mer som en sedelighetsdømt drosjesjåfør i Alicante enn en potensiell nobelprisvinner.

Mange er døde, ja – og Johan blir oppnevnt til guden som skal oppklare hva som er skjedd. Merkelig nok helt uten hjelp utenfra, selv etter at kommunikasjonssystemet er oppe og står igjen. I dette er han spesielt ivrig, ikke minst fordi han har et håp om at Annika fremdeles lever.

LITE TILLITVEKKENDE TYPE: John Lynch i «The Head». Foto: Jacques Mezger / NENT Group / Viaplay

Det som følger er seks episoder med et «det lukkede roms mysterium» à la Agatha Christie, der mistankene går mot én person i det ene øyeblikket og en annen i det neste.

De har nemlig vært en broket gjeng, dette teamet. (Her kan vi bittert skyte inn at det ikke er noen nordmenn på stasjonen, kun portretter av Nansen og Amundsen på veggene). Legene, kjøkkenpersonalet, teknikerne og elektrikerne – de var tilsynelatende alle sammen mennesker som hadde rømt fra noe der hjemme.

Noen har hatt hemmelige kjærlighetsforhold. Andre igjen har usunne interesser. Én av dem blir en stund mistenkt for å ha stått bak det som er skjedd – hva det nå enn er – fordi han har Friedrich Nietzsches «Hinsides godt og ondt» (1886) i bokhyllen på lugaren:

«Men hva faen!», utbryter Johan, som om det han har ramlet over er et ugjendrivelig bevis på vedkommendes skyld.

«TATT PÅ FERSKEN!»: Alexandre Willaume oppdager Nietzsche i bokhyllen i «The Head». Foto: Jacques Mezger / NENT Group / Viaplay

Settingen for «The Head» er ikke ueffen. Akkurat som med et romskip, er det mye potensiell klaustrofobi å hente i en isolert stasjon i Antarktis (her er ikke serien så ulik en tidligere Viaplay-serie, «Rig 45»). Regissør Dorado baker inn et nikk til John Carpenters udødelige «Tingen fra en annen verden» (1982) helt innledningsvis, som for å antyde hvor spennende dette kunne ha blitt.

Men det blir det ikke. I stedet blir det mye kaving med lommelykter i ganger og ute på isen, enorme mengder glansløs dialog, heri opptatt eksposisjon og ytterst tvilsom «vitenskap», og masse sub-standard skuespill fra anonyme aktører.

USKYLDENS ANSIKT?: Katharine O’Donnelly i «The Head». Foto: Jacques Mezger / NENT Group / Viaplay

Disse kommer fra alle verdensdeler – dog ikke, som nevnt, fra Norge – og har vilt ulike stiler. Japanske Yamashita synes å være med utelukkende fordi han tydeligvis er et slags tenåringsidol i hjemlandet.

Settene ser billige ut, bildene er mørke og popkultur-referansene er daterte («Sporty Spice»?). Den eneste scenen som gjør vondt, er en der Maggie må operere ut en kule av sin egen mage, mer eller mindre på egen hånd. Men det er ikke fordi den er spennende. Det er fordi den er ekkel. (Operasjonen var åpenbart var vellykket, for få minutter senere er hun oppe og hopper og jakter på en skumling i de underjordiske gangene).

IKKE SÅ MYE ANNET Å GJØRE ENN Å DREKKA: Chris Reilly kjenner på karantene-slitasjen i «The Head». Foto: Jacques Mezger / NENT Group / Viaplay

Jeg så «The Head» til siste slutt, mest fordi jeg søkte en forklaring på hvorfor serien heter nettopp «The Head». Jeg fikk ikke noe tilfredsstillende svar på det siste, men kan i alle fall rapportere om at serien har en tvist mot slutten som ikke er den verste jeg har sett, men som også den kåles bort i kløneri.

Generelt vil jeg hevde at å investere seks timer av et liv på en middels tvist, er forbrytersk sløseri med tid. Og at den «nordiske» strømmetjenesten Viaplay fortsetter å holde seg til standarden de har satt for krim- og spenningsseriene sine.

Problemet er at denne standarden er altfor lav.

Anmelderen har sett hele serien

Publisert: 06.12.20 kl. 17:23

