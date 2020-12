FINALE: Det var Per Gunvald Haugen (45) som kunne juble over seier, og stakk av med tittelen som vinneren av «Farmen 2020». Foto: Alex Iversen / TV 2

Historisk «Farmen»-vinner: − Helt ubeskrivelig

Per Gunvald Haugen (45) er den første utfordreren til å vinne ordinære «Farmen» noensinne.

Etter 11 uker er høstens «Farmen» over, og søndag kveld er det endelig klart:

Utfordrer Per Gunvald Haugen (45) slo Daniel Viem Årdal (30) i den store finalen, og kunne juble for tittelen som vinneren av «Farmen 2020».

– Det er så utrolig stort, jeg tror ikke du klarer å forstå hvor stort det er. Jeg var ikke en favoritt, men så stikker jeg av med seieren, sier Haugen til VG.

Karianne slått ut like før: – Skuffet over meg selv

Haugen kom inn på gården som utfordrer, og skaper med det historie. Kun på «Farmen»-kjendis har en utfordrer vunnet tidligere.

– Det er helt ubeskrivelig, og det er så mye følelser i dette. Jeg føler jeg vant for ungene mine, sier han.

JUBLET: I det som kanskje var historiens våteste «Farmen»-finale ble også Per Gunvald Haugen (45) historisk, da han som første utfordreren vant ordinære «Farmen» noensinne. Foto: Alex Iversen / TV 2

– Tok helt av

Mens Haugen var på gården gikk han glipp av konfirmasjonen til tvillingene Anna og Lars Erik.

– Det var kjipt. Jeg holdt på å reise tidlig hjem, men da hadde de blitt dritsure. Og så klarte jeg å vinne.

Etter at finalen var over, var det første han gjorde å ringe tvillingene.

– Med en gang vi hørte stemmene til hverandre, gråt vi. Vi pratet litt. og så sa jeg at jeg hadde en overraskelse. Jeg snudde telefonen mot hytteplakaten og sa; «VI KLARTE DET». Da tok det helt av, og det ble enda mer tårer.

FAMILIE: Per Gunvald Haugen er far til tvillingene Lars Erik (15) og Anna (15). Samme dag som vinneren av «Farmen» avsløres, har de bursdag. Foto: Privat

Samme dag som finalen vises på TV, har Anna og Lars Erik bursdag.

– Det er jo veldig artig, og litt av en feiring. De er så utrolig stolte, og det betyr mye, sier han.

– Stakk nok veldig

Haugen er oppvokst på gård, men det valgte han å holde skjult for de andre deltagerne.

– Jeg bestemte meg for å holde det for meg selv. Selv om jeg er oppvokst på gård og har generell kunnskap om dyr og planter, er jeg ikke så veldig god i kunnskap, sier han.

Han takket ja til å være med på «Farmen» for å komme seg vekk fra hverdagen, og sier at han i starten ikke hadde et mål om å vinne.

– Jeg kom inn litt ydmyk og ville holde meg rolig. Samtidig vet jeg jo at jeg har et vanvittig konkurranseinstinkt.

Han tror tidspunktet utfordrerne kom inn på gården, var avgjørende for ham.

– Vi kom inn da det var ganske mye krangling blant noen av de andre deltagerne. Og da jeg kom meg gjennom de første ukene, bestemte jeg meg for å gjøre alt jeg kunne for å vinne.

Og det klarte han. Etter en jevn finale trakk han det lengste strået.

– Som meg er Daniel en konkurransemann, så det stakk nok veldig for ham.

Bittert å bli nummer to

Og det stakk virkelig for Årdal.

– Jeg deltok ikke på «Farmen» for å bli nummer to, sier han til VG.

Hvordan reagerte du da du tapte?

– Jeg ble skuffet, lei meg og oppgitt, sier han.

Selv om det er bittert å bli nummer to, sier Årdal at det god stemning mellom ham og Haugen i dag.

– Vi har en god tone, og jeg har ingenting imot ham. Jeg gratulerte ham, og vi ga hverandre en klem.

SKUFFET: Daniel Viem Årdal hadde fra start et klart mål om å vinne «Farmen», og var ikke særlig fornøyd med å komme på andreplass. Foto: Alex Iversen / TV 2

Årdal sier han har hatt et fantastisk opphold og fått venner for livet.

– Jeg er veldig stolt over å være den eneste som var der i 74 dager. Det er mange som mener jeg spiller et skittent spill, men jeg har tydeligvis spilt riktig. Det er ingen som har vært der like lenge som meg.

Dette gjør han med premien

Som vinner av «Farmen» får ikke Haugen bare heder og ære, men i tillegg hytte og bil til en verdi av én million kroner.

– Planen er å beholde begge deler. Jeg er på utkikk etter hyttetomt nå, sier Haugen.

Drømmen er å ha hytte på fjellet, ikke så altfor langt fra hjemmet i Gjerstad.

– Når du vinner og får en hytte, må du gjøre noe med den. Det er et vanvittig fint minne.

HYTTEDRØM: Per Gunvald Haugen håper på å sette opp en hytte på fjellet, ikke så langt fra hjemmet hans i Gjerstad. Foto: Alex Iversen / TV 2

Haugen er utrolig glad for at han takket ja til å være med på konkurransen, selv som utfordrer.

– Det har vært en fantastisk reise. Jeg har blitt glad i alle, sier han.

Får frierbrev i innboksen

På grunn av coronapandemien blir det ingen finalefest som det vanligvis er.

– Det er veldig synd. Jeg er glad i å være sosial, så det er kjipbt. Men vi får ta feiringen en annen gang.

Nå gleder vinneren seg først å fremst å kunne dele nyheten om seier med alle han kjenner.

– Det blir nok liv i bygda, og det kommer nok til å ta litt av. Selv om mange tror jeg vinner, tror jeg veldig mange blir overrasket.

TILSKUERE: De andre deltagerne overvar finalen. Foto: Alex Iversen/TV 2

Haugen setter utrolig stor pris på responsen han har fått til nå.

– Jeg har bare fått positive tilbakemeldinger. Folk heier og jeg får telefoner daglig. Det er veldig rørende.

Og som singel mann har det tatt av i innboksen av damer som er interessert.

– Det er hyggelig at folk tar kontakt, men det er nok ikke sånn jeg skal finne drømmedama mi, ler han.

Publisert: 06.12.20 kl. 22:09

