TÅREVÅTT: Følelsene tar overhånd for Tshawe Baqwa når Silya Nymoen hedrer ham med spesiell låt. Foto: TV 2

Her brister det for Tshawe

Tshawe Baqwa (40) er mer enn en gjøgler. Det tror han hele Norge forstår nå.

Nå nettopp

Fredagens episode av «Hver gang vi møtes: Jubileum» blir av det tårevåte slaget.

Jan Eggum (68), Eva Weel Skram (34), Silya Nymoen (42), Sigvart Dagsland (57), Tshawe Baqwa (40), Christel Alsos (35) og Øyvind «Vinni» Sauvik (44) røsker skikkelig i hverandres følelsesstrenger.

Ikke minst flommer det over når Silya skal hedre Tshawe, som hun i de første episodene har i oppdrag å være vertskap sammen med.

Silya beskriver samarbeidet som et «deilig kaos». Men hun er opptatt av at Tshawe ikke bare er «bajas og klovn», som hun presenterte ham som da de begge var med for to år siden (artikkelen fortsetter under videoen):

Når Silya går frem for å synge, nekter hun å si til de andre hva hun skal fremføre. Tradisjonen er at alle sier hvilken låt de har valgt, så opphavsartisten kan fortelle om låten. Det skjer ikke nå.

– Jeg vet at den låten betyr mye for Tshawe, og jeg ville at han skulle få en overraskelse. Pluss at jeg var emosjonell selv og måtte bare holde meg og ikke se ham i øynene, sier Silya til VG.

Fikk du med deg dommen over premierelåtene? Se alle her

I en e-post til VG forteller Tshawe at han ble fullstendig overrumplet. Han tenkte nemlig at han og Silya som vertspar ikke ville bli hedret som de andre.

– Jeg trodde at vi bare trengte å fokusere på å holde energinivået oppe og praten gående med gjestene. Silya var så sykt flink til ikke å røpe noe som fucking helst, mens hun løp mellom tagninger og skulle øve.

ALVOR: Tshawe slik publikum sjelden ser ham. Foto: TV 2

Tshawe måper når Silya drar til med 2018-låten «Tårer», der det meste av originalteksten for anledningen er byttet ut med en svært personlig hyllest av Madcon-stjernen.

Og når Tshawes kamerat Felipe «Fela» Orellana (34) kommer inn i rommet og begynner å rappe til sin «store lillebror», som «sitter på en smerte som de begge deler», spretter Tshawe opp av stolen og jubler.

Nyversjonen av «Tårer» handler om nettopp det å smile uansett, så ingen kan se tårene.

Og Tshawe gliser – bredt og lenge – før gråten tar ham.

– Jeg er i grunn en veldig følsom mann, og har alltid vært det – for å være helt ærlig, sier han til VG.

«Du har svarte tårer», synger Silya, og man kan se og høre en grepet og tårevåt Tshawe si: «Det skal jeg love deg, altså».

HYLLEST: Silya Nymoen med «(Svarte) Tårer». Foto: TV 2

Til VG forklarer rapstjernen at det kom en «tsunami av referanser» til tårene han og Madcon-makker Yosef Wolde-Mariam (42) snakker om å holde skjult i låten.

Men Tshawe nekter for at han kjenner på et press om alltid å være gjøgler.

– Jeg er ikke så annerledes på hjemmebane heller. Spør Malina, sier Tshawe om datteren på seks år.

Han mener at han aldri har vært redd for å la masken falle.

– Tvert imot. Jeg har kanskje bare alltid vært flink til å sette ting i perspektiv. Det hjelper når man har erfart mye fra ung alder, sier Tshawe.

– På den måten lærer du å sette pris på det du har i motsetning til å dvele over det du ikke har, eller hva enn det måtte være som drar deg ned. Du kan få hjelp, men det vil alltid være deg selv som til syvende og sist som må makte å ta det første steget.

REBELLER: Tshawe og Silya, her på vei til «Hver gang vi møtes»-gården, peker på at de begge er mer enn bare «fyrverkeri». Foto: Vegard Breie/TV 2

Tshawe slo for alvor gjennom med Madcon og «Beggin’» i 2007. Samme året vant han «Skal vi danse». Tilbakelagt var en kriminell løpebane og flere år som hjemløs i Oslo.

Da Tshawe var med i «HGVM» i 2018, snakket han åpent om oppturer og nedturer. Han tror at Norge etter hvert kjenner ham som et «multifasettert menneske» og gir nettopp «Hver gang vi møtes» mye av æren.

– Når jeg velger å snakke om noe mer alvorlig nå, så er ikke folk så overrasket. Våre fans ser jo dette på daglig basis. Jeg poster aldri med filter, for å «sire sånn», sier han til VG.

OVERVELDET: Tshawe bryter helt sammen i tårer. Foto: TV 2

At det renner over foran TV-kamera for både den ene og den andre, synes Tshawe er helt naturlig.

– Du må nærmest være Frankenstein for ikke å bli emosjonell. Programmet minner oss på at vi ikke er så forskjellige. Vi går gjennom samme dritten, hele gjengen. Det er det som samler oss, og som potensielt kan styrke oss. Om du tør bare åpne hjertet, mener han.

VENNER: Felipe «Fela» Orellana overrasket Tshawe på «Hver gang vi møtes»-gården. Foto: TV 2

For Tshawe er det sterkt når kompisen «Fela» dukker opp i programmet. Tshawe var god venn også av hans bror, Andres Castro, som døde brått i 2010 – 30 år gammel.

Tshawe forteller til VG om oppveksten på Haugenstua i Oslo, om plassen de pleide å leke på, omringet av blokkene alle bodde i.

– Det var en bakke vi alle elsket å ake i som barn, og det var her jeg møtte det svære gliset hans, sier han om Andres.

– Jeg tror vi gjenkjente rampen i oss begge da vi hilste.

Da de to møttes i ny og ne de siste årene, brydde ingen av dem seg om at livene deres hadde tatt ulike retninger. Tshawe ble berømt artist, mens Andres’ liv ble turbulent og kort.

– Jeg tror det er der respekten oss imellom lå. Vi husket på hva sjelene våre besto av. Hvem vi virkelig var. Det samme lyset så jeg momentant i øynene til Fela, jeg tror han plukket det opp. Jeg gjenspeilet noe han gjenspeilet – som gjenspeilet meg, sier Tshawe.

Publisert: 13.11.20 kl. 08:49

Les også