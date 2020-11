UTE: Asle Kirkevoll tapte søndagens tvekamp mot Kjetil Kirk. Dermed var Farmen-eventyret over for hestekaren og hovslageren fra Geilo. Foto: Alex Iversen, TV 2

Forlot «Farmen» 11 kilo lettere

Søndag var det Asle Kirkevoll som måtte forlate gården, 11 kilo lettere enn da han kom inn som en av utfordrerne. Men vel hjemme fikk han søvnproblemer etter å ha sett «Farmen» på TV.

– Familien min hadde nok tenkt at jeg kom til å bli på gården noen uker til. Men min tid var åpenbart kommet, sier Asle Kirkevoll til VG.

For søndag kveld var hans tid kommet i årets sesong av Farmen. Det var han som kom inn som en av utfordrerne, og som måtte pakke sekken og reise hjem – etter tvekamp mot Kjetil Kirk.

– Melkespann var den eneste grenen Kjetil kunne tatt meg i. Han visste at jeg var sliten både i armer og skuldre etter å ha jobbet så mye med plogen. Jeg skjønte at jeg kom til å tape da han valgte melkespann, sier Asle.

MELKESPANN: Asle Kirkevoll under konkurranse. I bakgrunnen programleder Mads Hansen. Foto: Alex Iversen, TV 2

Dermed gikk turen hjem til Geilo og hestesenteret igjen for hestekaren og hovslageren.

– Familien hadde tatt godt vare på hestene – alt var helt strøkent, så jeg har ingen problemer med å reise bort igjen.

Det var heller ikke helt den «samme» Asle Kirkevoll som kom hjem igjen. Ukene på «Farmen» hadde vært en god slankekur for 63 åringen.

– Jeg gikk faktisk ned 11 kilo og det er jeg veldig fornøyd med. En skikkelig boost. Ikke har jeg gått opp igjen mye etter at jeg kom hjem heller. Jeg er blitt flinkere til å være mer aktiv og spise mindre.

Asle forteller at hverdagen kom fort tilbake igjen.

– Men jeg hadde en periode problemer med å sove – ofte etter at jeg hadde sett på «Farmen» på TV. Det var mange inntrykk som meldte seg og som jeg ble liggende og tenke på. Det er ting jeg kanskje kunne gjort bedre. Men det går fint nå, sier Asle.

BARE PER IGJEN: Her kommer de tre utfordrene, Asle Kirkevoll, Marianne Lambersøy og Per Gunvald Haugen. Etter at Asle måtte forlate konkurransen søndag, er det bare Per igjen av utfordrerne. Foto: Alex Iversen/TV 2

Han har fått mange positive tilbakemeldinger fra fjern og nær underveis.

– Jeg tror mange blir lei seg nå som jeg forlater gården. Kanskje de til og med slutter å se på, sier Asle spøkefullt.

Med sine 63 år var han årets eldste deltaker i «Farmen», og det ser han ikke på som noen ulempe.

– Nei, det synes jeg ikke. Jeg er vant til å jobbe og stå på. Ungdommene har helt annen sjargong og tone. Per, Thor og jeg satt ofte ved peisen og hadde mange gode samtaler sammen. Per og jeg kom jo inn som utfordrere begge to og hadde det samme utgangspunktet. Vi hjalp hverandre og backet hverandre når vi trengte det, sier Asle.

Han forteller at han også lærte mye av tiden på gården.

– Det er viktig å være mer tålmodig, vente litt og være mer tilbakeholden. Og ikke minst aldri gjøre avtaler. For det kan fort bli et problem når du skal holde dem på et sted som «Farmen». Har jeg gjort en avtale så holder jeg det, sier Asle som tenker at det er viktig å være seg selv.

– Vær arbeidsom, vær ærlig. Du kan ikke bare komme inn og ljuge for folk. Det var så mange som spilte et spill hele tiden, de løy om alt mulig. Kanskje kan det være greit de første dagene. Men så blir du glad i de du har løyet for, men da får man aldri tillitt. Alt blir bare feil, feil. Jeg var ærlig, jeg er hestekar og det har jeg drevet med hele livet.

Men tilbake i hverdagen på Geilo hvor driver hestesenter og har på det meste hatt 80 hester i stallen, har Asle fått andre ting å tenke på.

– Corona-situasjon setter en stopper for nesten alt på Geilo og det blir ikke lett å drive bedriften i tiden som kommer. På den annen side er jeg også litt glad for det. Kanskje får jeg mer tid til familien og ikke bare kjøre hest, sier Asle Kirkevoll.

