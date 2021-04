BEKLAGET: I starten av april la influencer James Charles ut en video hvor han beklaget upassende meldinger, nå erstattes han i sesong to av «Instant Influencer». Foto: Skjermbilde YouTube

James Charles (21) erstattes i realityprogram

Influenceren var programleder i realityprogrammet «Instant Influencer» på YouTube i 2020. Nå melder plattformen at han ikke blir å se i sesong to.

Publisert: Nå nettopp

Den siste måneden har sminke-influencer James Charles (21) blitt anklaget for upassende meldinger til 16-åringer. I starten av april la han ut en video hvor han beklaget. Han sier at samtalene, som har fått mye oppmerksomhet, aldri burde skjedd.

Nå bekrefter YouTube at sesong to av originalshowet «Instant Influencer» får en ny programleder, melder Variety.

Les også: James Charles på kjendisfest etter Youtube-feide

Da det hadde premiere i 2020 var tittelen «Instant Influencer With James Charles». YouTube har tidligere annonsert at 21-åringen skulle fortsette som programleder. Det ønsker ikke å oppi årsak til hvorfor de har ombestemt seg, skriver Variety.

– Vi takker James for en flott første sesong, og ser frem til å bygge videre på showets suksess ved å utvide muligheten til å vise frem et mangfold av skaperne på YouTube, sier en talsperson for nettstedet.

Slik var reaksjonene da programmet hadde premiere:

Det er nå ett år siden den første sesong hadde premiere. Realityen fikk over 50 millioner visninger den første måneden og ble hedret med årets show på Streamy Awards i 2020.

les også James Charles (21) beklager: – Samtalene skulle aldri ha skjedd

Charles forteller at han har snakket med fagpersoner om oppførselens sin, og at han tidligere ikke skjønte at det var en skjev maktbalanse når fans kontaktet ham.

Han har ikke publisert noe på Instagram eller YouTube, etter beklager-videoen hvor han for første gang kommenterte skandalen. Den videoen ble lagt ut på influencerens offisielle YouTube-profil 1. april.