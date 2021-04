TV-FAVORITT: Regé-Jean Page, her som gjest i «Graham Norton Show» i februar. Foto: Jonathan Hordle / PA Wire

«Bridgerton»-stjernen slutter: − Kjærligheten er ekte

Nyheten om at Regé-Jean Page (30) dropper ut før neste sesong av TV-magneten, slo ned som en bombe fredag.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: Nå nettopp

Page spilte rollen som mystiske og ettertraktede Simon, hertugen av Hastings, i første sesong av kostymedramaet på Netflix.

Manusskribent Chris Van Dusen har i tidligere intervjuer sagt at det er «svært sannsynlig at hovedpersonene fra første sesong også vil dukke opp i sesong to». Derfor fortvilte fansen da de fikk beskjeden om at hertugen likevel uteblir.

– Overgår alt

Selv beskriver skuespilleren rollen i «Bridgerton» som «tidenes ridetur».

Under et bilde av seg selv på hesteryggen, skriver Page til sine 5,4 millioner følgere på Instagram at det har vært et stort privilegium å «være deres hertug», og å få være en del av denne familien – ikke bare på skjermen, men i virkeligheten også.

«Vår utrolig kreative og sjenerøse skuespillergjeng, stab – og enestående fans», skriver Page.

«Det hele overgår alt jeg kunne drømme om. Kjærligheten er ekte, og den vil fortsette å vokse», runder han av med.

«Familie varer evig», skriver produksjonsselskapet Shondaland under posten – etterfulgt av et hjerte.

– Ikke gjør dette!

Mange uttrykker stor skuffelse.

«Hva er vitsen med å se videre?», spør en seer, mens mange skriver at Page vil bli dypt savnet.

«Regé, ikke gjør dette! Du kan fortsatt ombestemme deg!», lyder det fra en annen.

«Vær så snill, la dette være en aprilspøk», skriver en fortvilet fan om nyheten som i så fall måtte vært servert en dag tidligere.

TV-PAR: Regé-Jean Page og Phoebe Dynevor i rollene som hertug og sosietetsdronning i «Bridgerton» Foto: NETFLIX

«Dette er noe stort tull! Du er den eneste grunnen til at jeg ser på!», freser en kvinne i kommentarfeltet.

Også på Twitter raser og gråter fansen om hverandre.

Phoebe Dynevor (25), som spiller hertugens kone, rikmannskvinnen Daphne, kunne nylig melde at hun har fått hovedrolle i en annen serie. Hun dukker likevel opp i sesong to.

Dynevor om sexscenene: – Hadde egen koordinator

Det er fra før kjent at Simone Ashley (25) blir nykommer i neste sesong, og at hun skal dampe opp TV-skjermen sammen med Jonathan Bailey (32) i rollen som Anthony Bridgerton. Han var sentral også i første runde.

Bokserie

TV-serien er inspirert av Julia Quinns romanserie om familien med samme navn. Gyldendal forlag har sikret seg de norske rettighetene til serien.

For dem som har lest bøkene, så kom ikke nyheten om skuespillerens exit som en like stor overraskelse. Hertugen har nemlig ikke like stor plass i bok nummer to.

Foto: NAACP HANDOUT /Reuters

Regé-Jean Page skriver ikke noe om hva han skal gjøre fremover, men på filmnettstedet IMDb står 30-åringen oppført med to nye oppdrag.

Actionthrilleren «The Gray man» spilles inn i disse dager, men Page ser ikke ut til å ha noen sentral rolle der. I tillegg ser han aktuell i det kommende fantasy-eventyret «Dungeons & Dragons», som ennå ikke har startet innspillingen.

Der står Page oppført øverst på listen, noe som kan tyde en viktig rolle. Ifølge Harper’s Bazaar skal Page spille dragejeger, men detaljene rundt rollelisten for øvrig er ennå ikke offentlig.