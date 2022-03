HJERTEROM: Jason Segel, Lily Collins og Jesse Plemons i «Windfall».

TV-anmeldelse «Windfall»: Lettvint, men severdig

Riking, møt fattiglus.

Av Morten Ståle Nilsen

Publisert: Nå nettopp

KRIMDRAMA

«Windfall»

Premiere på Netflix fredag 18. mars

USA. 16 år. Regi: Charlie McDowell

Med: Jesse Plemons, Jason Segel, Lily Collins, Omar Leyva

En sjuskete mann (Jason Segel) – han forblir navnløs filmen gjennom – vandrer mellom appelsintrærne på en stor eiendom i California. Innledningsvis tenker vi at feriestedet er hans, og at han er litt kjedet av all velstanden.

Men mannen er en innbruddstyv, og nå kommer de to egentlige eierne, også navnløse, kjørende mot huset. Den sjuskete mannen blir overrumplet. Dette hadde han ikke regnet med.

Det er et stilig og uhyre velbeslått par som ankommer. Han (Jesse Plemons) er prototypen på en selfmade drittunge-millionær, og har tjent formuen sin på en algoritme som har hjulpet bedriftseiere å «effektivisere» virksomhetene sine. Drittunge-millionæren er veldig tilfreds med seg selv og det han har skapt. Har lest sin Ayn Rand. Tenker ikke så mye på alle de tapte arbeidsplassene. Kan ikke de fattige bare skjerpe seg?

NOEN HJEMME?: Lily Collins, Jesse Plemons og Jason Segel i «Windfall».

Kona, ektemannen kaller henne konsekvent «babe», spilt av Lily Collins, startet karrieren som assistent, og er nå aktiv i parets veldedig virksomheter. Et bedagelig liv. Men ekteskapet knaker. Hun savner den hun en gang var.

Innbruddstyven tar de to som gisler. De blir enige i at han skal få en halv million dollar i løsepenger, men det vil ta minst et døgn å få fraktet kontantene ut i ødemarken. Tyven og ofrene får god tid til å bli bedre kjent med hverandre. Når kvelden kommer ser de «Three Amgios!» (1986 – undervurdert!) på storskjermen.

Det som først slår en som en svart noir-komedie, en slags oppdatering av Roman Polanskis «Cul-de-sac» (1966), skal ta noen mørke vendinger etter hvert som «Windfall» skrider frem. Regissør McDowell er like knepen med informasjon som han er med egennavn. Vi får vite det vi trenger å vite, ikke noe mer.

CUL-DE-SAC: Jason Segel, Lily Collins og Jesse Plemons i «Windfall».

Strengen som hele tiden vibrerer under det som skjer, er den økende avgrunnen mellom de som har alt, og de som har lite eller ingenting. Det er definitivt blitt laget vektigere filmer om forskjellssamfunnet enn «Windfall», og filmen er generelt ikke et verk som kommer til å skrive seg inn i historien med gullskrift. (Hvor sannsynlig er det at boligen til en teknologi-millionær ikke har et sikkerhetssystem installert?).

Men denne typiske pandemi-produksjonen – én innspillings-lokasjon, totalt fire skuespillere – har interessante øyeblikk, og må sies å være et knepp bedre enn mye av det som kalles «film» på Netflix. Samtidig som det er en film som hører hjemme på TV, og ikke på kino.

Den fremste kvaliteten er at den gir Collins noe annet å henge fingrene i enn «Emily In Paris», og at den setter av mye plass til den sympatiske Segel og den fremadstormende Plemons.