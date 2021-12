NY TRIO: Kåre Magnus Bergh, Annika Momrak og Mikkel Niva er klare for å lede MGP 2022.

Dette er den nye MGP-trioen: − Helt i ekstase

Kåre Magnus Bergh (42) skal dele programlederjobben med Annika Momrak (22) og Mikkel Niva (33).

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Mens Kåre Magnus Bergh gyver løs på Melodi Grand Prix-jobben for åttende året på rad, er Annika Momrak og Mikkel Niva nykommere – selv om begge har erfaring med MGPjr på ulike måter.

Momrak har nemlig vært deltager i MGPjr tidligere – og det med stort hell.

– Nå er det også snart 9 år siden jeg selv startet min egen lille seilas i denne bransjen på scenen i Melodi Grand Prix junior. Sånn sett føles det litt som en ring som sluttes når jeg nå skal få være med å styre skuta i voksen-MGP, sier hun.

Sammen med bandet Unik 4 vant Momrak i 2013 med låten «Så sur da». Siden har YouTube-kjendisen markert seg som programleder i i humorkollektivet «NRK 4ETG».

Momrak var også deltager i første sesong av VGTV-serien «Ikke lov å le på hytta». Se klipp fra det her:

MGP blir hennes debut som programleder på direktesendt TV.

– Jeg er helt i ekstase! Det er så sykt fett at jeg får lov til å bare kaste meg ut i det. Kred til NRK for å satse på oss unge! Heldigvis har jeg to av Norges dyktigste programledere ved min side, Mikkel og Kåre Magnus. Jeg føler meg utrolig heldig som skal få gjøre dette sammen med to stykker jeg ser så opp til, sier hun.

Men hun vet det også vil komme utfordringer.

– Det er veldig mye ved dette som er helt nytt for meg, for eksempel finner jeg det ekstremt utfordrende å gå elegant på høye hæler. Men jeg har allerede vært en målrettet tur nede på gymrommet i kjelleren på NRK og trent legger, så det skal ikke være noen tvil om at jeg tar jobben på det fulleste alvor. Jeg leker ikke Grand Prix.

Momrak sier hun elsker musikk, glitter og glam, så for henne er MGP midt i blinken.

Mikkel Niva har ledet MGPs «lillebrorprogram» MGPjr to ganger – i 2017 og 2019. Ellers har han vært med å lede «Kvelden før kvelden», «TV-aksjonen», «Julemorgen» og «Sommeråpent». 33-åringen er også skuespiller, kjent blant annet fra «Førstegangstjenesten».

Niva sier han fort blir revet med, og at han kommer til å tilføre programledertrioen en kraftig dose engasjement.

– MGP er jo alltid veldig gøy fra start til slutt, men for våre kjære artister også en god dose alvor. Det er jo i tillegg til å være Norges største fest også en ganske tøff konkurranse hvor man ryker like fort ut som man kom inn, sier Niva.

– Jeg skal gjøre alt jeg kan for å sørge for at de minuttene de får på scenen skal bli så gode som overhodet mulig!

Info Slik blir MGP 2022 Neste år blir det bare én lansering av artister og låter. Programledernes første opptreden sammen, blir derfor under en direktesendt presselansering 10. januar. Da blir det kjent hvilke 21 artister og låter som skal delta i Melodi Grand Prix 2022. Alle låtene slippes i strømmetjenestene samme ettermiddag.

Den første av fire delfinaler går lørdag 15. januar klokken 19.50.

Fem av de 21 artistene er forhåndskvalifisert, og hver lørdag skal en av dem opptre under en delfinale. Den femte forhåndskvalifiserte artisten opptrer under «Sistesjanse» lørdag 12. februar.

«Sistesjanse» ble innført i 2021, nå med noen endringer: Mandag 7. februar skal de 12 artistene som ble slått ut gjennom de fire delfinalene, bli til fire artister. Dette foregår i en sending som går direkte på NRK1 og P1 og er basert på de 12 opptredenene fra de fire delfinalene. De fire artistene som får flest publikumsstemmer går videre til «Sistesjansen» lørdag 12. februar. Her opptrer de med låten sin på nytt og konkurrerer om den aller siste finalebilletten.

Til slutt står man igjen med ti finalister til finale 19. februar. Kilde: NRK Vis mer

Programlederen har sett det på TV nesten hvert eneste år siden han var liten.

–Jeg har alltid likt de 20 første sekundene av hvert nye nummer best fordi det er så spennende! Hva slags sang er dette? Er det en sang som bare glir forbi eller kan det potensielt bli den neste vinneren av Eurovision?

Niva er også aktuell med podkasten «Friminutt» med Herman Flesvig (29).

De to foregående årene har Bergh delt oppdraget med Ingrid Gjessing Linhave (44) og Ronny Brede Aase (35) – og med Silje Nordnes (37) som vikarinnstepper i fjor.

Bergh har også figurert alene som programleder og jobbet i tospann med Heidi Ruud Ellingsen (36) og Silya Nymoen (43).