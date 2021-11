RETT: Tanja-Laila Gaup (Herman Flesvig) i romantisk passiar med Lauritzen (Mikkel Gaup).

TV-anmeldelse: «Førstegangstjenesten: Tredjegangstjenesten

Tredje besøk til Flesmoen er noe av det beste som er laget av norsk humor. I alle fall med militær bunn.

Av Tor Martin Bøe

Publisert: Oppdatert nå nettopp

«Førstegangstjenesten», Sesong 2

Norsk komiserie i åtte deler

Av og med: Herman Flesvig

Skuespillere: Mikkel Niva, Sondre Myrseth, Josefine Frida, Alf Martin Dolmen Hammerstad, Aksel Hennie, Jonas Kinge Bergland

Manus: Karsten Fullu, Herman Flesvig, Erlend Westnes, Mikkel Niva, Marit Støre Valeur

Regi: Erlend Westnes

De første fire episodene tilgjengelig på NRK TV fredag 12. november

De som synes «Førstegangstjenesten» hittil har vært passe plumpt med superbillige poenger i kantene vil ikke finne noe nytt her. En episode bruker for eksempel rikelig med tid på å demonstrere praktisk bruk av Forsvarets «bæsj & carry». Som egentlig bare er et innfall for å få fart i en annen del av historien. Der sistnevnte inkluderer en sydende godt koreografert slåsskamp mellom to passe usannsynlige hovedpersoner.

Dette er «Førstegangstjenesten» sin styrke. Godt tenkt. Usannsynlig godt sammensatt. Selv de dårligste sketsjene trekker historien fremover. Slik at man umiddelbart tror på det meste tilværelsen har i vente for både Ahre-Ketil Lillehagen, Ola Halvorsen, Tanja-Laila Gaup og Preben Lohrengren.

For å nevne noen av karakterene til Herman Flesvig. Der til og med de dummeste superdumme poengene blir morsomme fordi karakteren er gjennomtenkt og gjennomført.

Ahre-Ketil følger opp utfordringene fra sist sesong, med konsekvenser og manglende konsekvenser, langt over i det surrealistiske. Lohrengren får skinne på sitt aller beste. Ola Halvorsen holdes mer i bakgrunnen, mens dynamikken mellom Tanja-Laila og Lauritzen (Mikkel Niva) settes på prøver som må gjort vennskapet mellom Niva og Flesvig enda mer ... interessant.

Mer enn det skal ikke sies om handlingen i sesongen, utover at den tar opp handlingen nøyaktig der forrige sluttet.

Tredje (om man kaller piloten for første) besøk i Herman Flesvigs militærtjeneste ser og fremstår enda dyrere enn den foregående. Med haugevis av innspillingssteder, voldsomme ulykker og ikke minst flere steg opp på birollestigen. Aksel Hennie (ja han), Kristoffer Hivju (ja han) og Josefine Petra (ja henne) preger på hver sin måte Herman Flesvigs karakterer. Spesielt Hennies rolle som psykopatisk kaptein gir alt en betraktelig mørkere nerve, der ting faktisk føles som om de står på spill.

Denne gangen er fortellingen mer sammenhengende, selv om konfliktene har noe varierende konstruert over seg. Det er fremdeles gøy at Mikkel Niva sin karakter ikke har fornavn. Mye av handlingen bikker langt over i Abraham, Zucker og Zucker-land i deilig, usaklig vanvidd.

Det virkelig imponerende er hvordan Flesvig vandrer ut og inn av karakterene sine. Spesielt når han diskuterer med seg selv som kols-mor og sønn Ahre-Ketil, er det på sitt mest vanvittige. Kroppsspråk og sosiolekter klistrer seg enda bedre til ham.

Så får det være at ikke alle bygdedialektene ville blitt godkjent av årsmøtet i Senterpartiet. Og at Erik Hivju (ja, faren til han) sin karakter må ha hatt tidenes kjappeste skjeggvekst.

Anmelderen har sett hele serien.

